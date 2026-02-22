Jorrit Bergsma zorgde zaterdag voor een daverende stunt. De 40-jarige Fries pakte met een sterk staaltje machtsvertoon het goud op de mass start en kreeg vervolgens de gouden medaille omgehangen. Het leidde tot vertederende beelden van zoontje Brent.

Brent Bergsma was de hele Spelen aanwezig om zijn vader Jorrit aan te moedigen. Moeilijk was het niet om de oudste Bergsma-telg te herkennen in het publiek. Hij draagt, net als zijn vader, zijn haren in een kenmerkend matje. Daarmee was hij gelijk ook een van de leiders van de 'matties', de fanclub van Bergsma.

Fanclub

Die fanclub had meer dan eens reden om te juichen tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Eerst stuntte de 40-jarige Fries al met een bronzen medaille op de tien kilometer, achter de Tsjechische winaar Metoděj Jílek die pas half zo oud is als zijn Nederlandse concurrent. Dat leidde al tot veel vreugde in schaatsminnend Nederland, maar het kon dus nog beter.

Op de mass start zorgde Bergsma voor een ongekende weelde door op zijn veertigste met het goud aan de haal te gaan. Helemaal aan het begin van de race koos de Fries voor de aanval. Aangezien veel concurrenten hem erop zouden leggen tijdens een eindsprint, moest Bergsma wel voor een aanvallend plan kiezen. En met succes. Alleen de Deen Viktor Hald Thorup kon even volgen, waarna de Nederlander op zijn dooie gemak naar het goud schaatste.

Huldiging

Tijdens de huldiging was zoontje Brent uiteraard ook van de partij. Met zijn eigen kleine cameraatje was hij als grootste fan druk in de weer om plaatjes te schieten van zijn vader. Op het moment dat Bergsma als winnaar naar het podium wordt geroepen, juicht Brent hard mee met zijn vader, zo valt te zien op beelden op het Instagram-account van TNTSports.

Het leidt tot veel lieve reacties van fans onder het bericht. Vooral de kenmerkende haarstijl van vader en zoon, die behoorlijk op elkaar lijken, kan op veel liefde rekenen. Voor het duo is het erg mooi om te zien dat ze het bijzondere moment samen hebben beleefd. Want ondanks dat Bergsma nog grapte over doorgaan, lijkt zijn carrière er op zijn veertigste dan toch echt bijna op te zitten. Als klap op de vuurpijl mag Bergsma tijdens de sluitingsceremonie, samen met Xandra Velzeboer, de Nederlandse vlag dragen.