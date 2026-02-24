Shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout hebben samen succesvolle Winterspelen achter de rug. Daar hadden de twee de afgelopen jaren niet van durven dromen. De 26-jarige Melle heeft namelijk een moeilijke tijd achter de rug.

Melle van 't Wout kreeg in 2024 te maken met een ernstige knieblessure. Het herstel duurde erg lang en dus kwam kwalificatie voor de Olympische Spelen in gevaar. De droom om in Milaan samen voor de medailles te strijden, leek in duigen te vallen.

Het was een moeilijke periode voor beide broers. De 24-jarige Jens stond er plots alleen voor. "Dat was heel raar", vertelt hij in het programma Jinek. "Ik ben natuurlijk heel goed met mijn teamgenoten maar toen moest ik wel héél veel met ze omgaan opeens. Het grootste verschil was vooral tijdens de wedstrijden. Dat ik ineens in de kamer zat met iemand anders. Het is toch altijd relaxed als je met een familielid zit, tenminste voor ons."

Leegte

"Het was een soort leegte voor een paar jaar", vervolgt hij. "Het is lastig om te omschrijven. Je weet dat je iets mist en ik wist dat dat Melle was, maar je weet niet precies wát je mist. Nu hij weer terug is, is het gaatje weer gevuld."

Leerproces

Toch geeft Jens ook toe dat het misschien wel goed voor hem was om de topsport te ervaren zonder zijn broer. Melle zorgde namelijk altijd voor het materiaal van Jens en lette op zijn voeding. "Ik liep echt als een schaduw achter hem aan altijd. Ik moest opeens veel meer praten met mensen en ik hou daar niet zo van." Daar heeft hij veel van geleerd.

Succesvolle Spelen

Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en beleefden de broers samen met de rest van de shorttrackploeg een hoogtepunt in Milaan. De mannen werden olympisch kampioen op de relay. Melle en Jens wonnen bovendien nog zilver en brons op de 500 meter. Jens pakte ook nog goud op de 1000 en 1500 meter.