De Winterspelen zijn opgeschrikt door een heftig incident op de piste. Wat begon als een ogenschijnlijk normale trainingsdag in Livigno, eindigde voor Cam Bolton in een nachtmerrie. De 35-jarige Australiër, bezig aan zijn vierde Olympische Winterspelen, kwam tijdens een training zwaar ten val en werd na onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd duidelijk dat zijn Spelen er direct op zitten.

Bolton ging maandag onderuit tijdens een trainingssessie op de snowboardcross-baan. In eerste instantie leek de schade mee te vallen, maar toen hij de volgende ochtend wakker werd met aanhoudende klachten, werd besloten hem uitgebreid te onderzoeken. Niet veel later werd hij per helikopter van de berg geëvacueerd en overgebracht naar een ziekenhuis in Milaan.

Olympische droom spat uiteen

De ervaren snowboarder stond op het punt om opnieuw in actie te komen op het olympische podium. Het zou zijn vierde deelname aan de Winterspelen zijn, een bijzondere mijlpaal in zijn carrière. Die droom spat nu uiteen door het trainingsincident, nog voordat hij officieel van start kon gaan.

Volgens de Australische teamchef Alisa Camplin wordt er goed voor Bolton gezorgd. "Cam wilde vooral dat zijn teamgenoten wisten wat er aan de hand was en dat het goed met hem gaat", liet zij weten. Zijn vrouw is inmiddels bij hem en het team benadrukt dat de medische begeleiding zorgvuldig verloopt.

Volgende tegenslag voor Australië

Voor Bolton betekent het incident een abrupt einde van zijn vierde olympische avontuur. De ervaren snowboarder had zich maandenlang voorbereid op zijn optreden in Livigno, maar ziet zijn droom in één klap uiteen spatten. In plaats van de startpoort wacht nu een periode van herstel, terwijl de Winterspelen zonder hem verdergaan. Het is bovendien niet de eerste tegenvaller voor de Australische ploeg in Milaan-Cortina, waar eerder al meerdere atleten met blessures te maken kregen.

Lindsey Vonn

Bolton is deze Spelen bovendien niet de eerste olympiër die per helikopter moest worden afgevoerd. Eerder ging het ook mis bij Lindsey Vonn, die tijdens haar langverwachte olympische rentree zwaar ten val kwam in de afdaling in Cortina d’Ampezzo. De 41-jarige skilegende verloor al vroeg in haar run de controle en bleef na een harde crash lange tijd in de sneeuw liggen.

Ook Vonn werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek haar blessure ernstig, met meerdere operaties tot gevolg. In een emotioneel bericht liet de Amerikaanse weten geen spijt te hebben van haar comeback. "Ik heb gedroomd. Ik heb gesprongen", schreef ze. Maar net als bij Bolton eindigde een olympische droom abrupt in een ziekenhuisbed.