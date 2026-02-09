Het had zo mooi moeten zijn: de olympische rentree van Lindsey Vonn. Maar het liep uit op een nachtmerrie voor de 41-jarige skilegende. De Amerikaanse kwam zwaar ten val tijdens de afdaling op zondag, waarna ze in het ziekenhuis belandde. Daar liet ze na een lange mediastilte van zich horen.

De olympisch kampioene van 2010 kwam zondag bij de Spelen in Cortina d'Ampezzo zwaar ten val na dertien seconden van haar afdaling. De 41-jarige Vonn verloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.

Dat Vonn überhaupt mee deed was al een wonder. In aanloop naar de Winterspelen scheurde ze haar kruisband namelijk en liep ze andere schade op in haar knie. Volgens de Amerikaanse had dat niets te maken met haar harde crash. "Ik zat simpelweg 12 centimeter te dicht op mijn lijn toen mijn rechterarm in de poort bleef haken, waardoor ik verdraaid raakte en ten val kwam", schrijft ze op Instagram.

Complexe scheenbeenbreuk

De druiven zijn extra zuur nu voor Vonn, die naast haar knieblessure nu ook een complexe scheenbeenbreuk heeft. Daar is ze al twee keer aan geopereerd en de verwachting is dat ze nog vaker onder het mes moet. "Gisteren (zondag, red.) eindigde mijn Olympische droom niet zoals ik had gehoopt. Het was geen sprookjesachtig einde, maar gewoon het leven. Ik durfde te dromen en had er zo hard voor gewerkt."

Hartverscheurend statement Lindsey Vonn

"Hoewel het niet eindigde zoals ik had gehoopt, en ondanks de intense fysieke pijn die het veroorzaakte, heb ik geen spijt. In het starthek staan ​​was een ongelooflijk gevoel dat ik nooit zal vergeten. Weten dat ik daar stond met een kans om te winnen, was op zich al een overwinning. Ik wist ook dat racen een risico was. Het is altijd een ongelooflijk gevaarlijke sport geweest en zal dat altijd blijven."

"Net als bij skiën nemen we risico's in het leven. We dromen. We houden van. We springen. En soms vallen we. Soms wordt ons hart gebroken. Soms bereiken we niet de dromen waarvan we weten dat we ze zouden kunnen waarmaken. Maar dat is ook de schoonheid van het leven; we kunnen het proberen", schrijft Vonn haast poëtisch. "Ik heb het geprobeerd. Ik heb gedroomd. Ik heb gesprongen."

Waarschuwing van vader

Als het aan haar vader Alan Kildow ligt voor de laatste keer. "Er zullen geen skiwedstrijden meer gaan komen voor Lindsey Vonn."