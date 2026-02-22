Slecht nieuws voor de Zweedse équipe op de Olympische Spelen. Meervoudig medaillewinnares Frida Karlsson is ziek. Daardoor kan ze niet in actie komen tijdens de afsluitende 50 kilometer op zondag. Een hard gelag voor de Zweedse, die tot de kanshebbers voor goud behoorde.

Het nieuws sloeg vrijdag als een bom in, in langlaufhoofdstad Val di Fiemme. Tweevoudig olympisch kampioen Frida Karlsson kampte met fysieke problemen. De Zweedse is ziek, waarmee deelname aan de loodzware 50 kilometer op zondag is uitgesloten.

Ziekteverschijnselen

Nadat bekend werd dat Karlsson met enkele symptomen van griep kampte, staakte ze meteen al haar trainingen. Bovendien isoleerde de 26-jarige skiester zichzelf direct in haar hotelkamer. Op die manier hoopte Karlsson geen teamgenoten aan te steken.

"Frida werd wakker met een lichte keelpijn, die is inmiddels verdwenen, maar ze heeft ook last van een lichte loopneus. Het is duidelijk dat het zorgwekkend is", aldus Rickard Noberius, de arts van het nationale team, op vrijdagmiddag.

Teruggetrokken

Nu blijkt dus dat Karlsson definitief niet meer in actie kan komen op het slotstuk bij het langlaufen. "Frida Karlsson heeft nog steeds verkoudheidssymptomen en heeft in overleg met het medisch team besloten zich terug te trekken uit de 50.000 meter van zondag", zo luidt het statement van de Zweedse ploeg. "Het is heel triest", laat ook moeder Mia Karlsson weten.

Op haar eigen Instagram-account deelt Karlsson enkele stories rondom haar situatie. "Ik ben ziek", valt er onder meer te lezen. Ook zet ze bij een foto van haar als kind, met skihelm onhandig voor haar ogen, de woorden 'zo kijk ik vandaag naar de race'. De Zweedse baalt dus logischerwijs erg van haar afwezigheid.

Twee keer goud

Het is een hard gelag voor Karlsson zelf die bezig was aan een uitstekende Spelen. De Zweedse alleskunner pakte al het goud op de tien kilometer en op de skiatlon. Daarnaast was ze ook al goed voor zilver op de relay met de Zweedse ploeg. Zweden heeft met Ebba Andersson, Emma Ribom en Jonna Sundling wel nog drie andere troeven in de strijd om de medailles.

Zweedse ploeg

Karlsson is overigens niet de eerste atleet uit Zweden die kampt met ziekteverschijnselen. Drie skiërs en een staflid uit het Scandinavische land moesten de Spelen al vroegtijdig verlaten vanwege ziekte. Daarnaast zijn ook minstens twee andere Zweedse atleten ziek geworden in Italië.