Het was één van de meest opmerkelijke verhalen van deze Olympische Spelen. Rebecca Passler werd vlak voor het begin geschorst vanwege doping, en miste de halve Spelen, maar mocht plots toch weer deelnemen. Nu blijkt al het gedoe voor niks te zijn geweest.

De Italiaanse biatlete werd begin februari, enkele dagen voor het begin van de Olympische Spelen, geschorst door de Italiaanse anti-dopingautoriteit. De doping was vanwege een zeer opmerkelijke manier in haar lichaam gekomen. Haar moeder, die borstkanker heeft, at namelijk uit dezelfde pot Nutella als Passler zelf.

Doping

Daardoor kwam ook het verboden middel letrozol, dat wordt gebruikt in de behandeling van borstkanker maar ook de bijwerkingen van steroïden kan verbloemen, in het lichaam van de Italiaanse. Bovendien verlaagt het de spiegel van het hormoon oestrogeen in het bloed. Allerlei voordelen, waardoor de Italiaanse bond bikkelhard voor haar was.

Passler was het er zelf meteen al niet mee eens. De atlete uit Südtirol ging dan ook in beroep bij zowel sporttribunaal CAS, als de Nationale Beroepscommissie NADO Italia. Die laatste oordeelde dat er sprake was van onopzettelijke of onbewuste inname. Met als gevolg dat de opgelegde schorsing werd teruggedraaid en Passler de rest van de Spelen nog in actie kon komen. 16 februari sloot ze weer aan bij de Italiaanse ploeg in biathlonhoofdstad Antholz-Anterselva.

Selectie

Haar enige hoop was dat ze nog werd geselecteerd voor de vier keer zes kilometer estafette bij de vrouwen. Alle andere onderdelen waar ze aan mee had kunnen doen, miste ze vanwege haar schorsing. Uiteindelijk liep dat uit op een grote teleurstelling. Dinsdag werd bekend dat de Italiaanse wintersportfederatie Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller en Michela Carrara selecteerde voor de ploeg. Daarmee zitten de Spelen er voor Passler dus op, zonder dat ze in actie is gekomen. Wel trainde ze al een paar dagen mee.

Woensdagmiddag wordt er om de medailles gestreden op het estafette-onderdeel bij de vrouwen. Italië hoort bij de kanshebbers voor een medaille, waardoor de sterkst mogelijke ploeg is geselecteerd. Onder meer door al het gedoe van de afgelopen weken behoort Passler daar dus niet toe.