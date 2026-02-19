De ontgoocheling was groot woensdagavond bij de Nederlandse shorttracksters. In de finale van de aflossing kwam Michelle Velzeboer ten val, waardoor titelprolongatie er niet in zat op de Winterspelen. De tranen vloeiden rijkelijk in het team, maar ook in het hok met commentatoren.

Vier jaar geleden won de relayploeg goud met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof en Selma Poutsma. Twee van die gouden vier waren in Milaan ook van de partij, Schulting mocht niet opdraven. De verwachtingen waren hooggespannen, zeker omdat Velzeboer al twee individuele titels had gewonnen op de Winterspelen. Maar het eindigde in een ware deceptie.

Michelle Velzeboer kwam halverwege de race ten val nadat ze de schaats van haar Canadese tegenstander had geraakt. Het Nederlandse team probeerde het gat met de andere drie teams daarna nog te dichten, maar slaagde daar niet in. Eerder ging het bij de mixed relay al mis door een val van Xandra Velzeboer.

Tranen door kostbare valpartij

Bij Eurosport werd er enorm meegeleefd, mede door voormalig shorttrackster Avalon Aardoom. Toen de jongste Velzeboer viel, werd het de co-commentator even te veel. Ze zette haar microfoon uit, terwijl de hoofdcommentator het verslag afmaakte. Al snel volgden de tranen bij Aardoom, de nicht van Deltrap. "Avalon, jij hebt het even niet meer. Voor jou is het ook een familiezaak vanwege Zoë", zegt de commentator.

"Ik trek dit gewoon echt slecht", reageert Aardoom, die zich bij elkaar probeert te raken. "Niet alleen voor mijn nichtje, maar ik vind dit zó vervelend voor die meiden. Ik kan daar echt emotioneel van raken, omdat ze gewoon de beste zijn", zegt de aangeslagen co-commentator. "Dan is het heel erg pijnlijk om te zien als je door zo iets klungelig iets vierde wordt. Dan heb je gewoon niks... Ik had het ze zo gegund."