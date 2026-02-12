De tranen rolden over de wangen bij Jens van 't Wout na zijn spectaculaire gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Hij won de 1000 meter en had een speciaal dankwoordje klaar voor Melle, zijn oudere broer. "Broederliefde, ja zeker."

Van 't Wout begon als vijfde aan de finale. Uiteindelijk kroop hij met een flamboyante inhaalactie dichter bij de virtuele leider - en vaak ongenaakbare - William Dandjinou. "Ik had tegen mijn coach gezegd dat ik wilde jagen. En dat levert goud op", glunderde Van 't Wout bij de NOS.

"Ik besef het echt nog niet. Ik ging de eerste twee ritten door, ik voelde me wel sterk. Maar toen ik startpositie vijf had… Ik heb wel eens gehad dat iedereen alleen maar naar achteren keek naar mij. Friso (Emons, red.) kwam naar mij toe en zei: 'Niemand durft hard te gaan in de eerste rondes, maak er gebruik van'. Dat deed ik. Toen ik tweede lag, zat ik in de gouden positie."

Dankwoord van Jens van 't Wout aan broer Melle

Van 't Wout weet niet hoe hij naar het goud heeft geschaatst. Wel speelden zijn teamgenoten een belangrijke rol "Zo zwaar getraind met het team hier naartoe. De 1000 meter was de rit waar ik het in wilde doen. De jongens hebben mijn super erg uitgedaagd. Pesten met lijnen en dat soort dingen. Het team heeft mij echt hier naartoe gebracht", verzekert hij.

Helemaal zijn oudere broer Melle, met wie hij vroeger tot diep in de nacht shorttrackfilmpjes keek. De in Canada opgegroeide broers zien met het goud van Jens nu een droom in vervulling gaan. "Hoeveel hij in mij geïnvesteerd heeft, ook toen hij geblesseerd was…", zegt Van ’t Wout met tranen in zijn ogen. "Broederliefde, zeker." De twee vlogen elkaar ook in de armen na afloop van de winnende race.

Beelden: Eurosport/HBO Max