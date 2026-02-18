Suzanne Schulting keert vrijdag na bijna twee jaar afwezigheid op het hoogste niveau terug bij haar eerste liefde: shorttrack. Dan rijdt de Nederlands kampioene de 1500 meter. Ze zou ook graag willen starten in de relayploeg op donderdag, maar dat lijkt er niet in te zitten.

Voormalig shorttracker Cees Juffermans zegt in de NOS Schaatspodcast - olympische editie te hebben vernomen dat Schulting niet tot de ploeg behoort. Schoonvader Erben Wennemars, die ook is aangeschoven, hoort het allemaal aan. "Dat is natuurlijk wel een hele gekke gedachte, als je zo iemand in de ploeg hebt zitten die niet rijdt", vertelt Juffermans.

"Ik vind het echt héél moeilijk", reageert de voormalig shorttracker op de vraag van Wennemars wat hij ervan vindt. "Er komt iemand die heel goed is op een heel laat moment erin. Ik denk van buitenaf te zien dat zij (de overige rijdsters, red.) die cocon gesloten willen houden voor iemand die er van buitenaf bij komt."

Flinke pechreeks Suzanne Schulting

Het is de vraag hoe het niveau van Schulting is. Na de Winterspelen van 2022 in Peking, waar ze twee keer goud won, ging het rap bergafwaarts. Eerst door het mysterieuze CMV-virus, waardoor ze niet goed kon trainen, en later door een schaats die haar rug openhaalde. Toen Schulting eindelijk terug was op de WK van 2024 in eigen land brak ze tot overmaat van ramp ook nog haar enkel. Daardoor voelde ze zich genoodzaakt over te stappen naar de langebaan.

Gevoelig onderwerp

"Ik vond Suzanne vandaag (donderdag, red.) echt goed rijden. Maar bij de relay moet je wel goed ingespeeld zijn op elkaar. De bondscoach had ook kunnen zeggen vanaf dag 1: 'We zetten haar erin'. Dat hebben ze niet gedaan, daar zullen redenen voor zijn geweest. Dat weet ik oprecht niet. Maar ik heb ook eerder gezegd dat ik het een duivels dilemma vind."

Juffermans begrijpt ook dat ze het teamgevoel niet willen verstoren. De huidige groep heeft de laatste twee jaar aan deze olympische droom gewerkt. "Maar hebben ze haar toegelaten de afgelopen week dan?", wil Wennemars van de oud-shorttracker weten. "Want het is altijd zo'n fantastisch team, maar ik heb niet het gevoel dat Suzanne daar bij hoort op dit moment", aldus haar schoonvader.

Hij weet 'officieus' dat Schulting niet rijdt. Juffermans denkt dat de 28-jarige wel in het team was opgenomen als ze onlangs de EK in Tilburg had gereden. Toen gaf Schulting de voorkeur aan de langebaan.