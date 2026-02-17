Het is een van dé momenten van de Olympische Spelen van Milaan: de dramatische wissel van Joep Wennemars en zijn Chinese tegenstander Lian Ziwen op de 1000 meter. Het kostte de Nederlandse topschaatser een medaille en de emotionele beelden die volgden, ging door merg en been.

Voormalig tophockeysters én groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As raken niet uitgesproken over het incident en de gevolgen. Wennemars laadde zich nog op voor een herkansing en reed een half uurtje na zijn eerste poging nóg een 1000 meter. Een onmogelijke opgave en zijn eerste tijd bleek dan ook zijn snelste. De 23-jarige hardrijder eindigde op de vijfde plaats.

Erben Wennemars

De emoties binnen de familie Wennemars liepen rond het incident met Joep hoog op. "Heb jij het verhaal over de uitbarsting van Erben Wennemars ook gezien?", vraagt Van As aan haar ex-ploeggenote, die bevestigend antwoord en stelt: "Heel begrijpelijk, toch?"

Van As doelt op het verhaal dat verslaggever Frank Evenblij vertelde. Hij was tijdens de 1000 meter in de schaatshal en zag dat Erben Wennemars tussen de twee ritten van zijn zoon in een plek vooraan aan de ijsbaan had opgezocht. Een beveiliger kwam hem vertellen dat dat niet de bedoeling was, maar daar had de tweevoudig wereldkampioen sprint geen boodschap aan. Toen er meer beveiligers bij werden gehaald liepen de emoties nog hoger op.

Van As: “Erben zei dat hij niet wegging, omdat het zijn zoon was. Niet op deze toon natuurlijk... Toen kwam er nog een beveiliger en op een gegeven moment werd hij zo boos dat hij schreeuwde: 'Dat is mijn zoon!' Toen zagen die mensen ook wel dat het serieus was, dat er heel veel emotie bij deze man was en ze lieten hem staan."

Suzanne Schulting

Van As heeft alle begrip voor de emoties bij vader Wennemars: “Wat gaat er allemaal door je heen als ouder ook." Hoog valt haar oud-ploeggenote bij en vertelt over de tv-beelden van Erben en Joeps vriendin Suzanne Schulting op het moment van de botsing: "Dat beeld is hartverscheurend, want je ziet eerst Suzanne Schulting. Die ramt Erben op zijn schouder en de moeder van Joep die duikt weg. En Erben, die ogen, die stonden echt zo... Die stonden echt on fire. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Vreselijk.”

i Erben Wennemars en Suzanne Schulting kunnen hun ogen niet geloven na de botsing van Joep Wennemars. © NOS

'Wat heb ik mijn ouders aangedaan?'

"Wij kennen hem niet eens goed en wij zaten al schreeuwend voor de tv, van: Ow, my god!", stelt Van As. Hoog: “Hoe is het dan voor hen? De moeder van Joep gaf vooraf al in een interview aan dat ze natuurlijk super zenuwachtig was."

Van As: “Ik hoorde Ireen Wüst ook zeggen in de studio: 'Oh, die spanning, wat heb ik mijn ouders al die jaren aangedaan?'” De twee moeten terugdenken aan hun eigen loopbaan, waarin ze onder meer drie olympische finales speelden.

Hoog: “Voor ons is het… Op een gegeven moment moet je het gewoon doen en heb je een soort van de controle in handen. Voor zover je dat kan hebben. En dan voel je ook niet zoveel zenuwen meer als de wedstrijd eenmaal begonnen is. Maar voor die ouders. Oh vreselijk." Van As: “Oh verschrikkelijk ja, niet normaal.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Ook deze aflevering staat volledig in het teken van de Olympische Winterspelen, met volop aandacht voor Nederlandse uitblinkers als Jens van ’t Wout, Jenning de Boo, Jutta Leerdam en Femke Kok. Beluister de nieuwe aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: