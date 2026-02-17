Suzanne Schulting heeft heel veel zin in de 1500 meter shorttrack, waar ze op de Olympische Spelen vrijdag terugkeert bij 'haar kindje'. Na jaren van ongeluk hoopt ze in Milaan weer te laten zien waarom ze ooit twee keer olympisch goud won en een wereldrecord reed. Maar als ze het over 'wat als' heeft, werd de topschaatsster van Team Essent wat emotioneel.

Schulting (28) heeft het er moeilijk mee als ze het over haar shorttrackcarrière heeft. Ooit was ze de koningin van de spectaculaire sport, maar sinds de vorige Spelen in Peking ging het razendsnel bergafwaarts. "Er is de afgelopen drie jaar echt veel gebeurd. Ik ben overtraind geraakt, heb daarna een schaats in m’n rug gekregen. En toen brak ik m’n enkel en begon het revalidatieproces opnieuw. Ik had met geen mogelijkheid kunnen shorttracken. Ik ben noodgedwongen naar de langebaan overgestapt en heb daar gelukkig m’n geluk gevonden", zegt ze geëmotioneerd tegen het Algemeen Dagblad.

'Pijnlijk om te zien'

Wat ze sindsdien ook probeerde, het lukte maar niet om weer op hoog niveau te shorttracken. "Het ging echt niet goed, ik kon aan het begin van het seizoen niet normaal lopen, omdat m’n enkel teveel pijn deed. Ik dacht: misschien moet ik accepteren dat ik nooit meer kan shorttracken", en bij die gedachte komen er wat tranen. "Dat ik hier nu sta, daar ben ik heel trots op, maar het is ook pijnlijk om te zien dat door die enkelbreuk er zoveel roet in het eten is gegooid in aanloop naar deze Olympische Spelen.”

'Dat komt hard binnen'

'Wat als?' spookt door het hoofd van Schulting. Wat als al die ellende haar wél bespaard was gebleken? "Het had heel anders kunnen zijn, dat is zo dubbel. Dan had ik nu ook kunnen vechten om goud. Dat komt tijdens zo’n 1000 meter-finale hard binnen. Ik had dat zo graag gewild, dat is de gretigheid die in mij zit. Maar ik ben trots dat ik er vrijdag sta (op de 1500 meter, red.). Dan wil ik iets speciaals, iets moois laten zien. Ik heb nu het plezier terug in het schaatsen, omdat ik geen pijn meer heb. Dat is een enorme overwinning en dat voelt ontzettend goed."