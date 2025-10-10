Het Watersportverbond heeft een verrassende route gekozen richting de Olympische Spelen van 2028. Om een nieuwe teamgenoot te vinden voor olympisch kampioene Odile van Aanholt, werd de blik bewust buiten de zeilwereld gericht. De zoektocht leverde twee onverwachte namen op: crossfitter Romée van Essen en voormalig hockeyster Karlinde van Arendonk.

Van Arendonk (29) en Van Essen (27) hebben nauwelijks ervaring met zeilen, maar bewezen zich in andere sporten als sterke en gedisciplineerde atleten. Van Arendonk speelde jarenlang hockey bij Huizen en promoveerde vorig jaar nog naar de Hoofdklasse. Van Essen komt uit de wereld van crossfit en atletiek, waar ze uitblonk in kracht en explosiviteit.

Inmiddels maken ze deel uit van de nationale selectie, als onderdeel van een vernieuwend topsportproject van het Watersportverbond. Daar bereiden ze zich in de 49erFX-klasse, de boot waarin Van Aanholt en Annette Duetz vorig jaar olympisch goud wonnen, voor op een mogelijke olympische toekomst.

Unieke zoektocht levert twee verrassende talenten op

De reden voor de opmerkelijke zoektocht ligt bij coach Kaj Böcker, die moest anticiperen op de onzekere toekomst van Annette Duetz. De partner van Van Aanholt twijfelt namelijk of ze nog wil doorgaan tot de Spelen van 2028. Om voorbereid te zijn op alle scenario’s, besloot Böcker breder te kijken dan alleen binnen de zeilwereld. "We zochten geen zeilsters, we zochten lange, sterke topsporters", legt hij uit in Trouw. "Atleten die al gewend zijn aan een topsportbelasting en bereid zijn alles te geven."

Meer dan zeventig vrouwen meldden zich voor het traject. Elf van hen werden uitgenodigd voor een eerste testdag, waarna Van Essen en Van Arendonk uiteindelijk als besten overbleven. "Ze hadden de juiste mix van kracht, focus en mentale weerbaarheid. En ze leerden ongelofelijk snel", aldus Böcker.

Brute kracht als wapen op weg naar Los Angeles

Volgens de coach is de keuze voor outsiders niet zomaar een gok. De omstandigheden in Los Angeles, waar doorgaans stevige wind waait, vragen om lengte en kracht aan boord. "We hebben brute kracht nodig", zegt Böcker. "Door lengte en gewicht kunnen we de boot sneller maken. Dat is precies wat we in deze klasse nodig hebben."

De 49erFX is een extreem snelle en technische boot die weinig vergeeft. Eén fout en je ligt in het water. "We vallen nog regelmatig om", lacht Van Essen. "Maar elke training voelt beter. We leren letterlijk met vallen en opstaan."

Alles opzij voor een olympische droom

Voor de twee nieuwkomers betekende hun selectie een radicale omslag. Van Essen werkte tot voor kort vijf dagen per week bij de Nederlandse Ski Vereniging, Van Arendonk bij webwinkel Bol. Beiden zetten hun loopbaan tijdelijk op pauze om vol voor het zeilproject te gaan.

Hun dagen bestaan nu uit krachttraining, technische sessies op het water en begeleiding door een team van specialisten: van voedingsdeskundigen tot mental coaches. "We zijn echt in een topsportbubbel beland", zegt Van Arendonk. "Maar het is het mooiste avontuur dat ik ooit heb meegemaakt." Of één van hen uiteindelijk met Van Aanholt naar Los Angeles mag, is nog onzeker. De selectieprocedure loopt nog jaren en de concurrentie blijft groot.