De teller staat al op viermaal goud bij de Nederlandse shorttrackers op de Olympische Winterspelen 2026. En er blinkt nog meer aan de horizon. Bondscoach Niels Kerstholt legt uit hoe blikvangers Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer van elkaar verschillen.

Velzeboer heeft in aanloop naar de olympische 1000 meter die ze maandag won veel gehad aan de gouden medaille van ploeggenoot Jens van 't Wout op de 1500 meter. "Twee keer goud. Het kan gewoon, dacht ik toen ik hem dat zag doen", sprak Velzeboer, die vorige week op de 500 meter al goud won.

Tips

Volgens Jens van 't Wout was het niet nodig om Xandra Velzeboer nog tips te geven voor de finale. "Ik denk dat ze wel een beetje dezelfde tactiek als ik had. Mooi dat ik het voor kon doen", zei hij lachend. "Dit heeft ze wel echt zelf gedaan. We hebben vol ongeloof gekeken, hoe goed ze het deed. Courtney Sarault was het hele seizoen zo sterk op de 1000 meter en ze sloopt haar gewoon."

Bondscoach Kerstholt kan als geen ander inschatten of de twee inderdaad op elkaar lijken qua rijstijl. Tegen De Telegraaf zegt hij: " Jens is technisch en tactisch ingesteld, hij vindt dat spelen met zijn tegenstanders heel leuk. Xandra is iemand die houdt van snelheid maken. Soms denk je bij haar, bewaar even je energie, Jens heeft dat al. Maar Xandra leert wel om ook wat tactischer te rijden, wat dat betreft trekken ze wel een beetje meer naar elkaar toe."

Het proces

Volgens Velzeboer is het succes te danken aan het 'proces' dat de shorttrackers doorliepen onder leiding van bondscoach Niels Kerstholt. Dat woord noemde ze na haar race meerdere keren in de Milano Ice Skating Arena.

"Je moet de wedstrijden uit de World Tour niet zien als belangrijke wedstrijden van het seizoen en daar medailles gaan tellen. Het gaat om de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Op weg daarnaartoe moet je vertrouwen blijven houden in het proces. Het heeft gewerkt. Ik heb dit seizoen in de World Tour maar één medaille gewonnen en nu heb ik twee keer olympisch goud."."