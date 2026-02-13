Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout zorgden donderdag voor een stukje Nederlandse shorttrackgeschiedenis door binnen een paar minuten allebei goud te pakken op de Olympische Winterspelen. Een dag later werden de twee gehuldigd in het Staatsloterij TeamNL Huis en dat werd een bijzonder moment voor de olympisch kampioenen.

Velzeboer was oppermachtig op de 500 meter, terwijl Van 't Wout op de 1000 meter de eerste Nederlandse man met goud in het shorttrack werd. De stemming in het TeamNL Huis zat er dan ook bij voorbaat goed in, want het zou volgens presentator Rob Kemps een 'gouden avond' gaan worden.

De 24-jarige Velzeboer mocht als eerste het podium betreden en zij leek overweldigd door alle fans die haar naam schreeuwden. Ondanks dat de shorttrackster later deze Spelen nog in actie komt, besloot ze zich toch onder te dompelen in het feestgedruis: "Dit was mijn grote doel en ik denk dat dit me alleen maar vleugels kan geven", gaf de olympisch kampioene als reden daarvoor.

Als mooie afsluiting van de huldiging werd ook haar vriend Dennis Visser, die in 2018 zelf als shorttracker deelnam aan de Spelen, het podium opgroepen. De twee vlogen elkaar in de armen en daar hoorde natuurlijk ook een innige zoen bij.

Van 't Wout

Vervolgens kreeg Van 't Wout dezelfde behandeling van het uitzinnige publiek in het TeamNL Huis. Hij werd uitbundig toegejuicht als de eerste Nederlandse man met goud in zijn sport. Hij stond nog even stil bij de steun van zijn broer Melle, die ook op de Spelen actief is en de huldiging liet schieten om zich voor te bereiden op de volgende afstanden.

Speciaal voor Van 't Wout kwam zijn tweede coach Kip Carpenter, de Amerikaanse oud-schaatser, het podium op om hem een speciaal plakkaat te overhandigen. Ook las hij een speech voor die door broer Melle was geschreven en dat deed de kersverse olympisch kampioen duidelijk wat.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.