Xandra Velzeboer heeft na haar gouden race op de 500 meter shorttrack bij de Olympische Spelen nog wat slaap in te halen. Ze reed ijzersterk in Milaan en kwam ruim voor haar tegenstanders over de finish. "Het is heerlijk dat het is geluk", zegt ze en dag later. Ze gaat haar prestatie dan ook goed vieren.

"Ik heb de race wel tien keer teruggekeken", vertelde de shorttrackster aan de rand van de baan na een training in de oefenhal van de Milano Ice Skating Arena. "Nee, ik heb niet heel lang geslapen." Velzeboer maakte een ontspannen indruk, net als bondscoach Niels Kerstholt. Het tweetal had bij het inrijden voor de training een lach om de mond.

"Deze afstand was zo'n belangrijk doel voor me en er lag zoveel druk op. Het is heerlijk dat het is gelukt. Of er een last van mijn schouders is gevallen? Misschien wel ja", vervolgde Velzeboer. "Ik voel me gewoon supergoed en schaats lekker. Ik heb zin in de afstanden die nog komen."

In aanloop naar de olympische 500 meter liet Velzeboer haar telefoon met rust. Na haar gouden medaille pakte ze hem er wel weer even bij. "Mijn telefoon is echt ontploft. Ik heb zoveel berichten gehad."

'Helemaal strak en gefocust'

Velzeboer werd er na afloop van haar winnende race door een van de stafleden van de shorttrackers mee geconfronteerd met wat voor gezicht ze aan de start van de finale stond. "Normaal gesproken kan er nog wel een lachje vanaf als ik word voorgesteld aan het publiek. Nu stond mijn gezicht helemaal strak en was ik gefocust. Het werkte."

Het is voor de 24-jarige Velzeboer haar tweede gouden olympische medaille. Vier jaar geleden was ze in Beijing samen met Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof de beste op de aflossing voor vrouwen. "Vanwege het coronavirus konden we die medaille toen helemaal niet vieren. Vanavond doen we dat wel in het TeamNL Huis."