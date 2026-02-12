Merel Conijn mocht donderdagavond in het Staatsloterij TeamNL Huis een feestje vieren. De 24-jarige topschaatsster van Team Albert Heijn Zaanlander werd gehuldigd na haar zilveren medaille op de olympische 5000 meter. Dat werd een bijzondere, met haar vriend die het podium betrad.

Traditiegetrouw werd Conijn net als de eerdere medaillewinnaars met een hels kabaal onthaald in het TeamNL Huis. Ook werd haar naam meermaals gescandeerd. Merel Conijn, Merel Conijn galmde door de tent. Toen leek alles even samen te komen voor de 24-jarige topschaatsster, die een klein traantje liet. Presentator Rob Kemps noemde haar plak een "zilveren met gouden randje".

Maar toen moest het mooiste nog komen. Vanuit de coulisse werd haar vriend opgetrommeld, die jolig het podium betrad. Conijn vloog hem in de armen en uiteindelijk volgde een innige zoen. Samen sloten ze af met We Are The Champions van Queen.

Zilver voor Merel Conijn

Conijn was donderdag onderdeel van een heuse thriller op de vijf kilometer. Zij was uiteindelijk slechts 0,10 seconde verwijderd van het goud. De Italiaanse Francesca Lollobrigida dook in de allerlaatste rit net onder de tijd van Conijn. Zo pakte zij voor eigen publiek haar tweede olympische titel. Eerder zegevierde Lollobrigida ook al op de 3000 meter.

De verwachting is dat Conijn rond 23.30 uur wordt gehuldigd. Eerder werden Jutta Leerdam (goud) en Femke Kok (zilver) al in het zonnetje gezet vanwege hun prestaties op de olympische 1000 meter. Ook Jenning de Boo werd na zijn zilveren medaille op de 1000 meter al gehuldigd in het TeamNL Huis.

Alle huldigingen in het Staatsloterij TeamNL Huis zijn tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan via Sportnieuws.nl live te bekijken.