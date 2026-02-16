Xandra Velzeboer stond wéér vol ongeloof voor de camera nadat ze haar tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in Milaan had gewonnen. De 24-jarige shorttrackster toonde zich na de 500 meter ook de sterkste op de 1000 meter. Ze kon nauwelijks bevatten wat ze presteert voor TeamNL.

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik kan het nog amper geloven. Dit is niet normaal", aldus een ecstatische Velzeboer na afloop van haar tweede gouden race tegen de NOS. "Ik voelde me de hele dag al sterk. Tijdens de kwart- en halve finales had ik zoveel snelheid dat ik met veel vertrouwen toewerkte naar de finale."

Tweemaal goud

Velzeboer herhaalt met haar twee gouden medailles het kunststukje van teamgenoot Jens van 't Wout. Daar haalde ze veel inspiratie uit. "Toen ik naar Jens keek dacht ik: dit wil ik ook. Zijn prestaties gaven mij zo veel motivatie", zo licht Velzeboer toe. "We hebben zo'n hecht team met z'n allen en dat zie je ook. Iedereen stond te kijken en te juichen. Deze medaille is voor het hele team."

Zenuwen

Velzeboer is de koningin van het shorttrack tijdens deze Olympische Spelen. De Culemborgse heeft inmiddels dus al tweemaal goud op zak. Op de 1000 meter was ze niet eens de topfavoriet, dat was de Canadese Courtney Sarault. Desondanks lukte het Velzeboer om haar nipt voor te blijven. Het brons was voor de Koreaanse Kim Gilli. "Ik was van tevoren best wel zenuwachtig, maar dat is denk ik juist goed. Daardoor was ik meer gefocust en stond er een gezonde spanning op", aldus de tweevoudig olympisch kampioen.

"Op het WK heb ik al eens meerdere afstanden gewonnen dus ik wist dat ik het kon", zo vervolgt Velzeboer. "Ik ben op dit moment echt in de vorm van mijn leven. Dat ik die prestatie dan herhaal op het beste moment mogelijk, zorgt voor veel ongeloof."

Meer kansen

De Olympische Spelen zitten er nog niet op voor Velzeboer. Zowel op de vrouwenrelay, als op de 1500 meter komt ze nog in actie. Vooral bij de relay zijn er nieuwe kansen op nog maar een gouden medaille. Als sprintster is de 1500 meter niet haar favoriete onderdeel, maar in de flow waar Velzeboer nu in steekt kan niks worden uitgesloten. "Wie weet kan het nog een keer", zo besluit een apetrotste Velzeboer.