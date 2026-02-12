Opmerkelijk nieuws vanuit Predazzo op donderdagochtend. Coach Igor Medved van de Finse skispringploeg is per direct naar huis gestuurd. De reden is dat de Sloveense trainer het wel erg bont maakte tijdens een avondje in Italië.

De Sloveense trainer had iets te diep in het glaasje gekeken en was naar verluidt stomdronken. Dat gaat tegen alle principes en waarden in van de Finse skibond, die een zero tolerance-beleid hebben omtrent alcoholgebruik op de Spelen.

Naar huis gestuurd

"We nemen overtredingen van de regels zeer serieus en zullen in dergelijke gevallen altijd snel actie ondernemen", aldus Janne Hänninen, de baas van het Fins Olympisch Comité. Resultaat is dat Medved meteen op het vliegtuig terug naar Finland is gezet. Hij zal niet meer terugkeren als coach tijdens deze Olympische Spelen.

"Ik heb een oerdomme fout gemaakt en heb veel spijt", zo reageert Medved zelf op het incident. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan het volledige Finse team, de atleten en de fans. Hopelijk focust de ploeg zich vanaf nu weer op de wedstrijden zelf en gaan ze door met het goede werk", aldus een schuldbewuste coach.

De persconferentie die gepland stond voor donderdag is ook meteen afgezegd. De taken van hoofdcoach worden voor de rest van de Spelen overgenomen door assistent Lasse Moilanen. Of Medved na afloop van het sportevenement weer welkom is bij de Finse ploeg is nog onbekend.

Pakkenrel

De schansspringwereld krijgt nu dus voor de tweede keer te maken met een opmerkelijke rel. Eerder deden geruchten al de ronde over valsspelen bij het maken van de pakken. De regels daaromheen zijn erg streng, waardoor enkele atleten hun geslachtsdeel vergrootten. Daardoor werd het pak iets ruimer, wat een klein voordeel kan opleveren.

Finland kwam tot nog toe, bij zowel de individuele als teamonderdelen, niet in de buurt van een medaille. Het beste resultaat was de zesde plaats bij de gemengde landenwedstrijd. Komende zaterdag staat het koningsnummer in het skispringen op het programma. Dan is de grote schans het strijdtoneel bij de mannen. Namens Finland nemen daar twee springers aan deel, al zullen zij het dus met een andere trainer moeten doen.

Bescheiden carrière

Medved was in een ver verleden zelf een bescheiden schansspringer. Tussen 2001 en 2003 nam de Sloveen deel aan het hoogste niveau, al was hij daar nooit één van de absolute uitblinkers. Medved eindigde één keer op het podium, maar wist zich nooit te plaatsen voor de Spelen. Sinds enkele jaren zwaait hij de scepter bij de Finnen, maar het is dus nog onbekend voor hoelang nog.