Zhongyan Ning pakte donderdag tegen alle verwachtingen in het goud op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen. Hij versloeg Jordan Stolz en de tranen vloeiden in Milaan dan ook rijkelijk. Bij de Chinees zelf en ook bij zijn Nederlandse coach Johan de Wit.

Ning startte net als Kjeld Nuis vol lef aan hun rit en zij openden allebei met de snelste tijden van alle deelnemers. De Amerikaan Stolz was van tevoren dé favoriet, want hij was nog nooit verslagen dit seizoen. Het schaatswonder uit Wisconsin opende echter wel erg veilig en die tijd kon hij niet meer goedmaken. Door een degelijke slotronde was Stolz nog wel sneller dan Nuis, maar Ning haalde hij niet meer in.

De Chinees pakte het goud en is dus dit seizoen de eerste die Stolz verslaat. Ook is hij de nieuwe houder van het olympische record op de 1500 meter en als klap op de vuurpijl werd Ning de eerste Aziaat ooit die olympisch goud pakte op de 1500 meter. Een gigantische prestatie die direct voor tranen zorgde bij de Chinees. Direct toen hij over de finish kwam wist hij dat de tijd enorm goed was en ook zijn Nederlandse coach kreeg direct een lach op zijn gezicht.

Tranen bij Johan de Wit

Nadat duidelijk werd dat Stolz niet meer aan het goud van Ning zou komen, brak ook zijn trainer Johan de Wit. De in Nederland geboren trainer werkt al jaren samen met de beste schaatsers van Azië zoals Miho Takagi bij de vrouwen en Ning bij de mannen. Het is nog zeer de vraag of De Wit doorgaat met het coachen van Ning, want hij gaf eerder al toe dat hij erover denkt om na dit seizoen terug naar Nederland te verhuizen.

Ook NOS-commentator Mark Tuitert zag de tranen bij De Wit en geeft hem een lofzang over zijn werk met Takagi en Ning. "Hij geeft die schaatsers vrijheid en laat ze nadenken over het schaatsen. Hij doet het zo goed en dit is echt prachtig om te zien."

Reactie Johan de Wit

Tegenover Eurosport reageerde De Wit vol trots op de race van zijn pupil Ning. "Hij was zo verschrikkelijk goed. Ik heb het niet vaak zo mooi gezien. Het is net alsof je muziek zit te luisteren, goede muziek. Ik vond het prachtig, echt. Je weet dat Stolz in principe een maat te groot is, maar ik zeg het hele jaar al tegen hem dat hij hem gaat pakken. Dat is gewoon zo, want iedereen is mens. Dan kun je hem op een gegeven moment pakken en vandaag was hij dus ook echt beter."

Op de vraag hoe het kan dat Ning hier zo goed was, heeft De Wit nog niet direct een antwoord. Behalve dat hij en de Chinees zelf wisten dat het kon. "Hij kan op het moment dat het echt moet en er zo veel druk op staat, dan kan hij net wat meer. Dat is heel knap. Voor hem een geweldige Olympische Spelen, maar ook voor ons."