De Italiaanse Michele Boscacci en Alba de Silvestro zijn niet alleen een stel in het dagelijks leven, maar ook teamgenoten in het skimo-team van de Winterspelen. Ze hopen dat deze unieke band een 'sterk voordeel' zal zijn tijdens hun olympische debuut deze week in de gloednieuwe sport.

Het Italiaanse duo komt donderdag uit in de sprintwedstrijden en zaterdag opnieuw in de gemengde estafette. Hun leven, trainingen en reizen als koppel hebben hun weg naar het olympische podium gevormd. Ze beweren dat wanneer de druk toeneemt, hun spanning juist afneemt.

"Misschien als je alleen op een kamer zit, heb je tijd om na te denken en je af te vragen wat je te wachten staat tijdens de wedstrijd," vertelt Boscacci aan persbureau Reuters. "In plaats daarvan zijn we zo samen. De spanning neemt wat af, we praten met elkaar. We proberen een beetje de dagelijkse routine te behouden die we thuis hebben, ook al zitten we in een hotel en zijn we hier voor de olympische wedstrijden," voegde hij eraan toe, zittend naast zijn vrouw tijdens het interview.

Voordeel?

Ze hebben duidelijk een klein voordeel, omdat hun sport nieuw is en deze Winterspelen debuteert, maar hun synchronisatie maakt hen beter voorbereid. En de steun van het publiek zal hen een nog grotere boost geven.

Voor de 36-jarige Boscacci en de 30-jarige De Silvestro is SkiMo meer dan een sport: het is de basis van hun dagelijks leven. Ze ontmoetten elkaar via skimo, begonnen te daten en delen nu alles – van vroege ochtendtrainingen tot reizen en wedstrijden. Op de Olympische Spelen zullen ze zowel in de individuele sprints als in de gemengde estafette uitkomen, de discipline waar ze hun seizoen omheen hebben gebouwd.

'Soms beter, soms ingewikkelder'

Alba de Silvestro geeft toe dat een huwelijk met een teamgenoot zowel momenten van wrijving als van steun biedt. "In veel opzichten is het beter, in veel opzichten maakt het de dingen echter ingewikkelder," zei ze. Soms probeert het stel te stoppen met praten over wedstrijden – maar alleen om erachter te komen dat het gesprek toch weer terugkeert naar het hoofdonderwerp.

"Skimo was onze hobby voordat het ons werk werd, en nu is het ook ons leven. Dus voor onze start op de Olympische Spelen wordt het zwaar," zegt de echtgenoot. Maar zoals ze zeggen, niets is toeval. Het Italiaanse duo woont niet alleen op slechts een uur rijden van de skimo-locatie in Bormio, maar de vader van Boscacci is ook de eerste gouden medaillewinnaar van het allereerste WK skimo in 2002, en helpt nu mee met de voorbereiding van het parcours.