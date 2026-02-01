De Olympische Winterspelen in Milaan gaan bijna van start. Ook voor voormalig topschaatser Erben Wennemars is het een sportfeest waar hij ontzettend naar uitkijkt. Toch waren bij hem de nodige zorgen vanwege de organisatie.

Wennemars schoof zondagavond aan bij de talkshow RTL Tonight. Presentator Beau van Erven Dorens merkte op dat de Winterspelen in Nederland nog niet echt lijken te leven en vroeg het schaatsicoon hoe de sfeer ervoor staat in Milaan, waar straks om de medailles wordt gestreden.

Op en neer

Wennemars kon daar het zijne over zeggen. Hij is namelijk al even wezen kijken in de Italiaanse stad. "Ik ben gisteren al even op en neer geweest. En ik kwam daar op de luchthaven aan, en ik zag helemaal niks", zo stak het schaatsicoon af.

Vervolgens omschreef Wennemars de sfeer in Milaan. "Ik stapte in de taxi en ging naar de ijsbaan, maar er is geen ijsbaan. Er is een soort beursterrein, en daar hebben ze twee hallen aan elkaar geknoopt.

Hij vervolgde: "Als je dan de allerlaagste hal binnen loopt, dan denk je van 'waar is die ijsbaan?'. En dan kom je binnen en dan zie je in een keer een ijsbaan. En als je dan in die hal staat, dan heb je het gevoel van 'Ja, hier gaat het gebeuren!' Dus die hal is mooi, maar er is nog heel weinig."

Grote stad

Dat de Spelen nog niet zo leven in Milaan, heeft een reden volgens Wennemars. "Het is ook een hele grote stad. Het zijn de Spelen die over heel veel plekken verdeeld zijn. Dus alleen maar de zaalsporten zijn in Milaan. Er blijven maar een paar sporten over. Dat zijn wel onze sporten: het shorttracken en het schaatsen is daar. De rest wordt veel verder weg gespeeld."

Zorgen

Die nieuwe hal waarin zal worden geschaatst, leverde echter wel de nodige onrust op bij Wennemars. "Ik maakte me echt zorgen, want een ijsbaan die maar net neergelegd is, moet gelijk goed zijn. En er heeft nog niemand op gereden. En op zaterdag wordt al de 3 kilometer gereden. Er is dus geen tijd om het goed te testen."

Toch bleken de zorgen om de kwaliteit van het ijs niet nodig. Want Wennemars is toch te spreken over hoe het uiteindelijk geregeld is. "ik moet zeggen: ze hebben een waanzinnige job gedaan. Ik ben zo onder de indruk. Dan kom je die hal binnen, en dan is er klimaatbeheersing, daar ligt ineens een prachtige ijsvloer en het stadion is er", zo besloot het schaatsicoon.