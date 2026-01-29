Het zijn spannende weken voor de familie Wennemars. Niet alleen vanwege de Olympische Winterspelen waar topschaatser Joep liefst drie afstanden rijdt, maar ook wegens een verhuizing. En dat zorgt voor de nodige beschermingsdrang van schaatsicoon Erben.

Dat schrijft de vrouw van Erben, Renate, althans in haar column voor De Stentor. Over twee maanden is de grote dag, maar de voormalig topschaatser is er nu al heel druk mee bezig. Dat heeft er volgens Renate mee te maken dat de jongste broer van Erben het huis overneemt. "Zo wil Erben het huis extra goed achterlaten. Uit een soort beschermingsdrang naar zijn kleine broertje (van 39) toe."

Zestien jaar intens geleefd

Waar de familie naar toe gaat, is nog niet bekend. Wel moet er ook in het nieuwe stulpje flink geklust worden. Erben is behoorlijk handig, maar hij en Renate vroegen zich wel af en toe wel af waar de jonge broer aan begint door hun huidige huis te kopen. "Realiseert hij zich dat we zestien jaar intensief geleefd hebben, met alle sporen van dien? Het is een geweldig huis met een prachtige tuin op een toplocatie, dat wel. Maar die tuin moet worden onderhouden."

Troep voor oudste broer

De familie woont dicht bij elkaar. Zo woont 'opa boerderij' net als de oudste broer Wennemars op een paar honderd meter van de huidige woning. Een groot voordeel, al zal de oudere broer van Wennemars er soms anders over denken. Hij krijgt namelijk alle 'troep' die het schaatsicoon niet meer nodig heeft. "De reactie is over het algemeen afwijzend, maar de goeiige broer werpt dan toch maar een blik op de spullen en verzucht dat Erben het wel bij hem kan neerzetten", schrijft Renate.

Naar Olympische Spelen voor zoon Joep

De verhuizing komt niet op het meest praktische moment. Volgende week beginnen de Olympische Spelen namelijk en dus is er dan weinig tijd om zaken te regelen. Zoon Joep is er natuurlijk bij in Milaan. Hij rijdt de 500, 1000 en 1500 meter op de langebaan. De familie reist ook af naar Italië, maar doet dat ook met een gemengde gevoelens. Renate hekelde onlangs nog de peperdure prijzen en het feit dat NOC*NSF maar weinig kon betekenen.

Ook Suzanne Schulting in actie

Overigens is Joep niet de enige bekende van de familie op de Spelen. Ook Suzanne Schulting, de partner van Joep, is er bij. Zij maakt zich op voor een unieke editie. Ze doet immers mee aan het langebaanschaatsen (1000 meter), maar keert ook terug op het shorttrack-ijs. Daar rijdt ze sowieso de 1500 meter, maar mogelijk komt ze ook in actie op de 1000 meter en de relay.

De Spelen zijn bekend terrein voor de familie Wennemars. Erben deed liefst drie keer mee: in 1998, 2002 en 2006. Tijdens zijn laatste Spelen won hij brons op de ploegenachtervolging en de 1000 meter.

