De Olympische Winterspelen 2026 zitten erop en een nieuw spektakel staat voor de deur. De Paralympische Winterspelen worden van 6 tot en met 15 maart in Italië gehouden. Ook ditmaal komt TeamNL met een afvaardiging. Al zul je daar bij de openingsceremonie weinig van zien.

Nederland doet met acht sporters mee aan de Paralympische Spelen. Volgens NOC*NSF gaat er niemand van hen naar de openingsceremonie. Een woordvoerster zegt dat het besluit is genomen op basis van "sportgerelateerde" argumenten.

"Zij hebben te snel na de openingsceremonie wedstrijden", aldus NOC*NSF. De sportkoepel weet nu nog niet of er wel een bestuurlijke afvaardiging aanwezig zal zijn als paralympiërs uit Rusland en Belarus met hun eigen vlag en volkslied het stadion binnenkomen.

Rusland en Belarus (Wit-Rusland)

De aanwezigheid van Russische en Belarussische atleten die met hun vlag zwaaien is een doorn in het oog van de Nederlandse bond. NOC*NSF betreurt het als Russische en Belarussische sporters onder hun eigen vlag meedoen aan de Paralympische Spelen. NOC*NSF wacht vooralsnog verdere besluitvorming over de kwestie af voordat het een eventuele bestuurlijke boycot aankondigt.

"Tegen deelname onder een neutrale vlag hebben wij geen bezwaar", aldus een woordvoerster. "Maar dan wel onder voorwaarden die ook golden bij de Olympische Spelen. Dus zonder deelname van ex-militairen."

Vlag

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) kondigde in februari aan dat zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics. Eind vorig jaar beëindigde het IPC onverwacht de schorsing van Rusland en Belarus, die was ingesteld na de oorlog in Oekraïne. Het besluit over de deelname van de sporters lag bij de bonden van de afzonderlijke sporten.

Gastland Italië is ook tegen de deelname van Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag. "De Italiaanse regering spreekt haar absolute afkeuring uit over de beslissing van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC)", stond er in een verklaring van ministers Antonio Tajani (Buitenlandse Zaken) en Andrea Abodi (Sport).

Oekraïne

Oekraïne reageerde eerder al onthutst op het besluit. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde het besluit dat enkele Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics van Milaan-Cortina "smerig" en "onjuist".

Er zal geen Oekraïense delegatie deelnemen aan de openingsceremonie. Ook eist het Oekraïense nationale paralympisch comité dat de Oekraïense vlag niet wordt gebruikt tijdens die ceremonie. Verder liet Estland weten dat er geen officiële vertegenwoordiging bij de openingsceremonie zal zijn als het besluit van het IPC niet wordt ingetrokken.