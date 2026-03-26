De IOC heeft richting de Olympische Spelen in Los Angeles een belangrijke regelwijziging doorgevoerd wat betreft geslachten. Na ophef tijdens de Spelen in Parijs twee jaar geleden is er besloten om enkel nog biologische vrouwen bij de vrouwen mee te laten doen.

Alleen biologisch vrouwelijke atleten, van wie het geslacht wordt vastgesteld door middel van een eenmalige genetische screeningstest, komen in aanmerking om deel te nemen aan de onderdelen van de vrouwelijke categorie op de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Transgender vrouwen worden uitgesloten van deelname in de vrouwencategorie, meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) donderdag.

Het IOC zegt de beslissing te hebben genomen om de vrouwelijke categorie te beschermen. De maatregel is niet nieuw. Deze vereiste was eerder van kracht bij de Olympische Spelen tussen 1968 en 1996.

Donald Trump

Volgens het IOC garandeert de nieuwe regel "eerlijkheid, veiligheid en integriteit in de damescategorie". De sportkoepel benadrukt dat de regel alleen geldt voor de eigen evenementen en dus niet voor recreatieve sporten of sporten op amateurniveau. De regel is tevens in lijn met een presidentieel decreet van president Donald Trump van de Verenigde Staten over transgender vrouwen in de sport.

De aanleiding voor het strengere beleid van het IOC was de controverse rond de vrouwenbokswedstrijden op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Olympisch kampioenen Imane Khelif en Lin Yu-ting stonden centraal in het genderdebat. Beide atleten waren eerder door de internationale boksbond (IBA) uitgesloten van de wereldkampioenschappen omdat ze, op basis van een niet nader gespecificeerde geslachtsbepalingstest, naar verluidt niet aan de deelnamecriteria voldeden. Beiden mochten wel deelnemen aan de Olympische Spelen.

Olympische Winterspelen

Onlangs werd de Zweedse moguls-skiër Elis Lundholm in Italië de eerste openlijk transgender atleet die deelnam aan de Winterspelen, in de vrouwencompetitie. Hij werd bij zijn geboorte als vrouw geregistreerd, maar identificeert zich al jaren als man. Hij had zijn geslachtsregistratie niet wettelijk laten wijzigen en had ook geen geslachtsbevestigende medische ingrepen ondergaan. Daarom werd hij door de Zweedse federatie voorgedragen voor het vrouwenteam en gaf het IOC toestemming voor zijn deelname.