Shorttrackers Jens van 't Wout en Melle van 't Wout maakten in olympisch Milaan hun droom waar. Die droom van de broers was niet alleen om goud te halen, maar vooral ook om samen op het podium te staan. Dat lukte.

Op de olympische 500 meter werd Melle van 't Wout tweede en Jens van 't Wout derde. Ook waren ze beiden onderdeel van het gouden team op de aflossing en Jens harkte individueel nog goud binnen op de 1000 meter en 1500 meter.

Knieblessure

Shorttrack is een sport van vallen en opstaan. Winnen en alsmaar blijven winnen is allerminst vanzelfsprekend op de korte baan. In het geval van Melle van 't Wout, die tijdens de Winterspelen 26 jaar werd, was het al onzeker of hij sowieso zou deelnemen aan de Spelen.

In 2024 kampte hij met een slepende knieblessure en het herstelde zo langzaam, dat kwalificatie voor de Winterspelen in gevaar kwam.

Proces

In de NOS Schaatspodcast vertellen de broers hoe enorm opgelucht ze zijn dat vanuit die onzekerheid toch klinkend succes is behaald. "Dat ik er ben op de dag dat hij olympisch kampioen wordt, na wat ik de afgelopen twee jaar heb meegemaakt, dat an sich is zo'n enorme..", zo vertelt Melle van 't Wout.

"Ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven. Dat vind ik misschien mooier dan alle medailles die daar liggen. Het is zo'n proces geweest om hier te zitten. Ik heb er over gedroomd dat we dit soort dingen weer samen konden doen. Het moest van zo ver komen. Het is nu gewoon gelukt."

Tranen

Het maakt hem emotioneel. Hij vertelt verder: "De Spelen zijn voorbij. Vanochtend werd ik wakker met een diepe zucht. Ik keek opzij, naar het nachtkastje, dat bijna omvalt. Dan zie ik alle medailles daar liggen. Ja, dan flitst het hele seizoen voor mijn ogen. Mijn knie. Alle tranen die ik heb gehad, die we samen hebben gedeeld. Alle dingen achter de schermen die mensen niet hebben gezien. Alles is het gewoon waard geweest."

Schiphol

Jens van 't Wout was na zijn aankomst op Schiphol verbaasd door de ontvangst. "Volgens mij heeft het hier heel erg geleefd", zei de 24-jarige shorttracker in een aankomsthal van Schiphol waar de Nederlandse olympische sporters maandagmiddag juichend werden onthaald door zeker honderd mensen.

"Wij hebben de afgelopen weken best in een bubbel geleefd en daardoor lang niet alles meegekregen. Het waren geweldige Spelen, maar ik ga zo als eerste denk ik thuis in bed liggen", zei de jongste Van 't Wout.