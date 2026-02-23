De meeste succesvolle Nederlandse Winterspelen aller tijden liggen achter ons en dus is het tijd om terug te blikken. Op het meest memorabele moment in Milaan bijvoorbeeld. Voormalig tophockeyster Ellen Hoog genoot met volle teugen en denkt vooral aan Jens van 't Wout.

Het was twee weken lang genieten van topsport op het allerhoogste niveau, met uiteindelijk tien gouden plakken voor Nederland en een derde plaats op de medaillespiegel. Een ongekende prestatie van TeamNL met aansprekende hoofdrolspelers als Jens van 't Wout, Xandra Velzeboer, Jutta Leerdam, Femke Kok en Jorrit Bergsma.

'Het ongeloof in die ogen'

Gevraagd naar een memorabel moment van de Spelen noemt Hoog 'het tweede goud van Jens van ‘t Wout.' De shorttracker won eerst verrassend de 1000 meter en deed dat nog eens dunnetjes over op de 1500. Wat de ex-tophockeyster er zo mooi aan vond?

"Vooral hoe dat team het vierde met elkaar. Het ongeloof in die ogen, Niels Kerstholt die helemaal gek wordt. Jens die het niet kan geloven. Ik vind dat gewoon mooi, want het is een individuele sport. Maar hoe blij waren zij met elkaar als team? Dat vond ik echt wel een memorabel moment van deze Spelen.”

Eileen Gu

Van As wil ook het opmerkelijke optreden van Eileen Gu nog even noemen. De Chinese komt uit op drie verschillende onderdelen in het freestyle skiën. "Zij gaf een persconferentie en daar stelde een journalist weer een heel kritische vraag van: 'Ben je wel tevreden na twee zilveren medailles?' Ze gaf een super gevat antwoord. Dat zij degene was die tot nu toe de meeste Olympische medailles heeft op dat onderdeel."

"En die wint zondag gewoon goud! Ja, dat vind ik toch ook knap, want je moet toch wel doen onder die druk. Dat had Jutta Leerdam (op de 1000 meter schaatsen, red.) natuurlijk ook. Maar je moet zó koel blijven. Je moet je gewoon niet gek laten maken door de media. Dat is ook wel een echt een kunst op zich.”

'Weer zo'n zeikvraag'

"Ik vond het gewoon zo negatief", aldus Hoog, die de beelden van de persconferentie van Gu deelde via haar sociale media. "Weer zo'n zeikvraag, weet je wel. En ook toen Jens dan brons haalde (op de 500 meter, red.), kreeg hij ook de vraag van ja, je had wel meer verwacht. Dan denk ik: hij heeft al twee keer goud en brons! Komaan, laten we dit eventjes gewoon zó waarderen. Wat is dat? Kom op jongens. Ik vond het gewoon zo opvallend."

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door. In de nieuwste aflevering uiteraard volop aandacht voor de Winterspelen van Milaan. Natuurlijk worden de successen van topschaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok besproken, maar ook de chaos op de ploegenachtervolging komt uitgebreid aan bod. En wat was volgens de twee olympisch kampioenen hét moment van de Spelen? Beluister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp: