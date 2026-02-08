Jake Paul is aangekomen in Milaan en dat zullen de mensen weten ook. De Amerikaanse bokser/influencer weet precies hoe hij alle ogen op zich gericht moet krijgen en slaagt daar dan ook goed in.

Paul, de verloofde van Jutta Leerdam, verraste de Nederlandse zaterdag bij de ijshal. Met een enorme bos bloemen dook hij voor haar op en natuurlijk werd een en ander op beeld vastgelegd voor de miljoenen volgers van de twee op sociale media. Vervolgens besloten ze alvast een video op te nemen voor hun aanstaande kinderen.

Paul besloot in Milaan ook het ijshockey te bezoeken. De Amerikanen konden op zijn steun rekenen in hun groepsduel met Finland. Op de tribune was hij in gezelschap van een veelbesproken man: de Amerikaanse vice-president JD Vance. En die was tijdens de openingsceremonie het middelpunt van een gênant moment.

Trump-aanhanger

De sfeer in het San Siro-stadion was uitstekend terwijl de atleten binnenkwamen, zwaaiend met de vlaggen van hun land. De sfeer sloeg echter om toen JD Vance op het scherm verscheen: er klonk luid boegeroep. Ze waren slechts een paar tellen in beeld, maar dat was genoeg voor een mengeling van jouwen en boegeroep, duidelijk hoorbaar boven de stevige muziek uit.

Vance profileert zich vaak als een fervent aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump. In Italië zijn er nogal eens demonstraties tegen het beleid van Trump en daar leek het moment in San Siro ook een voorbeeld van. Paul heeft zich al vaker uitgesproken als supporter van Trump.

Jake Paul voorspelt goud voor Jutta Leerdam

Paul heeft ondertussen alle vertrouwen in zijn verloofde. Op de vraag of Leerdam goud gaat pakken op de Spelen heeft hij een duidelijk antwoord: "Ja, natuurlijk!" De Westlandse komt maandag voor het eerst in actie, dan staat de 1000 meter schaatsen op het programma.

Bron: HBO Max/Eurosport

Schoonmoeder Jutta Leerdam

Overigens kan Leerdam in Milaan ook rekenen op de steun van haar schoonmoeder. Als het allemaal een beetje meezit tenminste, want Pam Stepnick heeft nogal wat problemen om in Italië te komen. De Amerikaanse baalt stevig van de hele gang van zaken en steekt dat niet onder stoelen of banken: