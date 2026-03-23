Johannes Høsflot Klæbo (29) heeft een buitengewoon jaar afgesloten. De Noorse toplanglaufer won zondag de 20 kilometer vrije stijl massastart in Lake Placid (VS), op de laatste dag van het wereldbekerseizoen 2025-26. Dit jaar veroverde hij maar liefst 6 wereldtitels en 6 olympische gouden medailles in Milaan Cortina.

Vanaf 27 februari 2025 pakte de Noorse langlauflegende Johannes Klæbo zes van de zes mogelijke gouden medailles op de Wereldkampioenschappen langlaufen, voor honderdduizenden fans in zijn thuisstad Trondheim.

Koning van 2026

Daarnaast stond hij zes keer op de hoogste trede van het podium tijdens de Olympische Winterspelen van Milaan Cortina 2026 – waarmee hij de meest gedecoreerde winterolympiër ooit werd. Ook domineerde hij de World Cup, als eerste skiër die 100 individuele overwinningen behaalde op weg naar alle Kristallen Bollen: algemeen, sprint en afstand.

Michael Phelps

Het is de achtste sprintkroon en de zesde algemene titel voor de Noor, maar de afstandstitel ontbrak nog in zijn prijzenkast. Nu er ogenschijnlijk niets meer te winnen of te verbeteren valt in de sport, overstijgt Klæbo's naam de grenzen van zijn discipline. Hij wordt al vergeleken met zwemlegende Michael Phelps, de meest gedecoreerde olympiër aller tijden, met 28 medailles op de Zomerspelen, waaronder 23 gouden.

Met de sprinttitel al op zak en na een hersenschudding in Drammen op 12 maart, besloot Klæbo niet deel te nemen aan de klassieke sprint van zaterdag in Lake Placid. Dit opende niet alleen de weg voor Federico Pellegrino (Italië) om te winnen in zijn laatste Wereldbekerwedstrijd, maar betekende ook dat de Noor – die vrijdag de 10 kilometer intervalstart won – goed uitgerust was voor de finale van zondag.

Mooie omstandigheden

Na zware sneeuwval op vrijdag en bewolking op zaterdag, werden de deelnemers zondag begroet door lichte regen op het parcours van Mount Van Hoevenberg. Ondanks de beste sneeuwcondities van het weekend, beloofde een uitdagend parcours vol technisch lastige bochten de besten ter wereld nog steeds op de proef te stellen gedurende de 5 ronden van 4 kilometer.

Sprint

Alleen landgenoot Harald Østberg Amundsen kon Klæbo nog inhalen in het afstandsklassement. De algemeen kampioen van het seizoen 2023/24 leidde een groot deel van de race in een poging afstand te nemen van Klæbo en een eindsprint tussen de twee te vermijden.

Spannende finish

Maar Klæbo plaatste een kenmerkende versnelling op de laatste van de korte beklimmingen, vlak voor de lange afdaling naar het stadiongebied. Amundsen wist echter op de een of andere manier bij te blijven en schoof aan de buitenkant naar de laatste rechte lijn. Hij had echter niet de energie of snelheid om zijn landgenoot te passeren en eindigde 0,8 seconden achter hem.

'Blij dat het voorbij is'

“Ik ben blij dat het seizoen voorbij is”, zei Klæbo, zichtbaar uitgeput. “Het is tijd om even uit te rusten, maar dit was de perfecte plek om af te sluiten. Om alles te bekronen met een overwinning en de afstandsbol, dat is geweldig. Zelfs al was het weer niet het beste, het was echt ongelooflijk daar”, voegde hij eraan toe. “Het zal moeilijk zijn om een beter seizoen dan dit te hebben. Ik ga het inlijsten, aan de muur hangen en ernaar kijken als ik oud ben", besloot de koning van de Winterspelen.