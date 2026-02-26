Johannes Klaebo was de grote sensatie van de Olympische Winterspelen met liefst 6 (!) gouden medailles. Toch kan hij nog wat leren van Nederlandse olympiër Jutta Leerdam. Hij volgt daarom haar voorbeeld op sociale media.

Klaebo schreef in Milaan geschiedenis. Na zijn eerste vijf gouden medailles in het langlaufen was hij al de succesvolste olympiër aller tijden. In totaal won hij al elf olympische titels, iets wat geen enkele andere atleet ooit eerder deed.

Met zijn zesde gouden plak werd de Noor ook de beste olympiër in één editie van de Spelen. Klaebo staat daardoor op eenzame hoogte en mag met recht de koning van deze Olympische Winterspelen worden genoemd.

Sociale media

Maar op een ander vlak spant Leerdam de kroon. Namelijk als het gaat om sociale media. De schaatsster, die olympisch goud won op de 1000 meter en zilver op de 500, heeft namelijk de meeste volgers op Instagram van alle olympische wintersporters. De teller staat inmiddels op 6,5 miljoen en op TikTok heeft ze er nog eens 3,2 miljoen.

'Primadonna girl'

Op dat platform plaatste ze na haar olympische titel een opvallende video. Ze deelde een foto uit haar kindertijd met daarbij de tekst 'primadonna girl'. Op de volgende slide is een beeld te zien van haar olympische race, gemaakt nadat ze als snelste over de finish komt. 'All I ever wanted was the world', staat daarbij geschreven.

Klaebo besloot haar voorbeeld te volgen en deed ook mee aan de trend. Ook hij deelde een jeugdfoto, waarop hij op ski's in de woonkamer staat. Op de volgende foto houdt hij zijn zes gouden medailles vast.

Uitspraak Johan Derksen

Voor Leerdam had de tekst, die geïnspireerd is op een liedje, een dubbele betekenis. Ze werd door Vandaag Inside-gezicht Johan Derksen namelijk 'primadonna' genoemd, nadat hij haar 'divagedrag' verweet. René van der Gijp en Wilfred Genee namen het in de uitzending voor haar op.

Leerdam trok zich niets van die woorden aan. Op het moment dat ze de TikTok plaatste wist ze er zelfs nog niet eens vanaf, liet ze weten in de reacties. "Het doet mij niks, ik ben gelukkig", reageerde ze later op de uitspraken van Derksen.