De laatste Olympische Spelen van Lindsey Vonn duurden zondag maar een tiental seconden. De Amerikaanse viel keihard en zag haar droom op een medaille in duigen vallen. Maar ze hoeft niet al te lang te treuren, want er staat een groot geldbedrag te wachten op haar. Een steenrijke man heeft namelijk een bijzondere bonus uitgereikt aan alle Amerikaanse deelnemers aan de Olympische Winterspelen in Milaan.

Amper twee weken geleden scheurde Lindsey Vonn haar voorste kruisband, maar dat weerhield haar er niet van om toch deel te nemen. Helaas eindigde haar moed in een catastrofe: ze haakte met haar rechter skistok een buitenpoortje, verloor de controle en viel met hoge snelheid. Een helikopter bracht haar vervolgens naar het ziekenhuis in Trento, waar ze twee operaties onderging.

200.000 dollar voor iedereen

Hoewel haar olympische droom in duigen viel, krijgt ze wel een enorme financiële injectie, zo meldt de "Wall Street Journal". Financier Ross Stevens heeft namelijk 100 miljoen dollar gedoneerd aan het Amerikaanse Olympisch en Paralympisch Comité. Elke Amerikaanse atleet ontvangt 200.000 dollar, maar de uitbetaling gebeurt op een wel heel bijzondere manier.

Twee keer 100.000 dollar

De eerste 100.000 dollar ontvangen de atleten 20 jaar na hun eerste deelname aan de Olympische Spelen, of wanneer ze 45 jaar worden (wat het laatst gebeurt). De andere helft van 100.000 dollar is bedoeld als een "gegarandeerde uitkering" voor de families van de atleten na hun overlijden. "Ik geloof dat financiële onzekerheid de elite van onze natie er niet van mag weerhouden om de grenzen van excellentie te verleggen," aldus Ross Stevens.

Voor iedereen

Het geld is dus voor iedereen, of er een medaille gehaald wordt of niet. Zo is de run van Vonn van zo'n dertien seconden net zoveel waard als bijvoorbeeld een gouden medaille. De eerste 100.000 dollar wordt in vier termijnen uitgekeerd aan de sporter.

Rapper geeft ook geld

Er is ook nog een rapper die de bobsleeërs en skeletonners persoonlijk sponsort. Flavor Flav deed dat op de Zomerspelen al met het waterpoloteam en nu heeft hij dus gekozen om een onbekend geldbedrag te geven aan de wintersporters.