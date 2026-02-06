Het is tijd voor de traditionele openingsceremonie van de Olympische Spelen. Die wordt gehouden in voetbalstadion San Siro. Ook wordt er een vlam ontstoken in Cortina d'Ampezzo, waar tegelijkertijd een ceremonie plaatsvindt. Laat op de avond maakte TeamNL een feestelijke entree. Dat en nog veel meer volg je hieronder live.

Er doen 92 landen mee aan de Olympische Winterspelen. Traditiegetrouw wordt de openingsceremonie begonnen door Griekenland. Die zijn met een kleine delegatie afgereisd naar Italië. Niet gek, aangezien het enige witte in dat land de parelwitte stranden zijn. Toch zijn er nog vijf atleten die het tot winterolympiër hebben geschopt: twee alpineskiërs en drie langlaufers.

De openingsceremonie wordt afgesloten door gastland Italië. TeamNL zagen we pas als 66e terug in de parade. Na Griekenland is het namelijk op volgorde van het Italiaanse alfabet. Daar schrijven ze Nederland als Paesi Bassi. De vreugde was er echter niet minder op, want een flinke afvaardiging van TeamNL maakte er iets voor tienen een mooi feestje van bij de opkomst.

Grote sterren bij openingsceremonie

Aanwezigen in het San Siro-stadion in Milaan kunnen genieten van de grootste sterren op aarde. Zo komen onder anderen vijfvoudig Grammy Award-winnares Mariah Carey, Laura Pausini, die een Golden Globe en de wereldberoemde pianist Lang Lang. Ook kan uiteraard de blinde Italiaanse tenor Andrea Bocelli niet ontbreken.

Ook op de tribunes waren er een hoop grote namen. Namens Nederland waren koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig als toeschouwers.

Nederlandse vlaggendragers

Niet alle atleten van TeamNL gaan naar de openingsceremonie. Voor onder anderen Joy Beune, Jutta Leerdam en Femke Kok matcht het niet met hun sportieve agenda. Wie wel gaan, zijn vlaggendragers Jens van 't Wout (shorttrack) en Kimberley Bos (skeleton). Zij werden ondersteund door onder meer Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Suzanne Schulting.

Chef de mission Carl Verheijen koos bewust voor de twee topsporters. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten. We mogen trots zijn dat we met TeamNL in zo veel verschillende wintersporten vooraan meedoen."