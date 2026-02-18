Nederland is woensdag 18 februari flink gezakt op de medaillespiegel op de Olympische Spelen in Milaan. Pas 's avonds kwamen er landgenoten in actie in finales, dus konden overdag een aantal landen een inhaalslag maken. Nederland moest wat inleveren, maar Jens en Melle van 't Wout hielpen TeamNL aan brons en zilver. Check hier de stand in het medailleklassement in Milaan.

Nederland moet op de slotdagen van de Spelen aan de bak om met een mooie positie af te kunnen sluiten in Milaan. Melle en Jens van 't Wout droegen hun steentje bij aan de medaillespiegel met zilver en goud op de 500 meter shorttrack. De relay-vrouwen waren favoriet voor goud, maar een valpartij gooide roet in het eten.

Spannende strijd

Nederland was in gevecht met de Verenigde Staten om plek drie in het medailleklassement, maar Amerika loopt inmiddels een gouden medaille voor (7 om 6). Ook Frankrijk is zijn TeamNL op de ranglijst gepasseerd. Dankzij de shorttrackmedailles is Nederland wel weer Zweden gepasseerd. Achter Oranje loeren ook Duitsland, Oostenrijk. Japan en Zwitserland met vijf medailles ook op een misslag van Nederland.

Shorttrackers zorgen voor gouden lading

Shorttrackers Jens van 't Wout en Velzeboer zijn in Milaan heer en meester in het shorttrack. De twee Nederlandse kopstukken zijn allebei dubbel olympisch kampioen en pakten dus vier gouden medailles. De winst van Velzeboer op de 1000 meter betekende het zesde totale goud. Daardoor mag Nederland nog altijd hopen op een recordklassering.

Eerste medailles dankzij Jutta Leerdam en Femke Kok

Nederland stond na de eerste twee dagen met lege handen, maar sindsdien volgen de medailles elkaar in rap tempo op. Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden TeamNL goud en zilver en daarmee was de kop eraf. Dat deden ze zondag 15 februari, net over de helft van het schaatstoernooi in Milaan, nog eens dunnetjes over op de 500 meter. Dit keer was Kok de beste en Leerdam de nummer twee.

Strijd om top drie

Noorwegen en Italië zijn ongenaakbaar op de medaillespiegel en verdelen de eerste posities. Daarachter is het spannend, met liefst acht landen die mogen hopen op een top drie-klassering.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.