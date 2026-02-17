Nederland had dinsdag op de Olympische Spelen een slag kunnen slaan op de medaillespiegel. De Amerikaanse mannen moesten op de ploegenachtervolging genoegen nemen met zilver, waar ze aangewezen werden als topfavorieten. De Nederlandse vrouwen konden met goud TeamNL over de Verenigde Staten heen gooien naar de top-drie, maar zilver was daarvoor niet genoeg. Check hier de stand in het medailleklassement in Milaan.

Op de langebaan wil het nog niet echt vlotten. 'Pas' twee gouden medailles (Femke Kok en Jutta Leerdam) zijn de opbrengst terwijl er niet veel afstanden meer te gaan zijn in Milaan. De Nederlandse vrouwen waren topfavoriet voor goud op de ploegenachtervolging, maar werden in de finale geklopt door Canada. Zilver is dus de opbrengst op 17 februari, omdat de mannen ook teleurstelden in de strijd om brons en helemaal naast het podium vielen.

Strijd om plek drie

Doordat Amerika ook geen goud pakte, blijft de stand op de medaillespiegel gelijk: de VS blijven derde, Nederland vierde. Allebei de landen blijven op zes keer goud staan. Amerika heeft in totaal wel zeven medailles meer dan Nederland, maar dat telt niet op de stand.

Shorttrackers zorgen voor gouden lading

Shorttrackers Jens van 't Wout en Velzeboer zijn in Milaan heer en meester in het shorttrack. De twee Nederlandse kopstukken zijn allebei dubbel olympisch kampioen en pakten dus vier gouden medailles. De winst van Velzeboer op de 1000 meter betekende het zesde totale goud en daarmee tijdelijk de derde plek op de medaillespiegel, achter Noorwegen en Italië. De strijd om plek drie gaat voorlopig tussen Nederland en de Verenigde Staten.

Eerste medailles dankzij Jutta Leerdam en Femke Kok

Nederland stond na de eerste twee dagen met lege handen, maar sindsdien volgen de medailles elkaar in rap tempo op. Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden TeamNL goud en zilver en daarmee was de kop eraf. Dat deden ze zondag 15 februari, net over de helft van het schaatstoernooi in Milaan, nog eens dunnetjes over op de 500 meter. Dit keer was Kok de beste en Leerdam de nummer twee.

Zilver en brons

Op de langebaan was er ook nog zilver voor Jenning de Boo en Merel Conijn. Jorrit Bergsma voegde brons toe op de 10.000 meter schaatsen en De Boo pakte op de 500 meter zijn tweede zilveren medaille.

Strijd om top-drie

Noorwegen en Italië zijn ongenaakbaar op de medaillespiegel en verdelen de eerste posities. Daarachter is het spannend. Amerika en Nederland strijden met zes keer goud ieder om de derde plek. Daarachter loeren Oostenrijk, Frankrijk, Zweden en Duitsland met ieder vijf gouden medailles.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.