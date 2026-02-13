De Olympische Winterspelen kwamen voor TeamNL nog wat moeizaam op gang, maar inmiddels komen er bijna elke dag medailles. Jorrit Bergsma bezorgde Nederland vrijdag na drie keer goud en drie keer zilver voor het eerst een bronzen plak in Milaan. Check hieronder de medaillespiegel.

Nederland stond na de eerste twee dagen met lege handen, maar sindsdien volgen de medailles elkaar in rap tempo op. Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden TeamNL goud en zilver en daarmee was de kop eraf. Shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout pakten goud en op de langebaan was er ook nog zilver voor Jenning de Boo en Merel Conijn.

TeamNL stond daarmee na zes dagen op drie keer goud en drie keer zilver. Op de zevende dag kwam daar dan eindelijk ook de eerste bronzen medaille bij. Niemand minder dan de 40-jarige veteraan Jorrit Bergsma pakte twaalf jaar na zijn olympische titel op de 10.000 meter het brons in Milaan. Dat werd in de schaatshal uitbundig gevierd en dat was niet gek, want Bergsma is de oudste Nederlandse medaillewinnaar op de Winterspelen ooit.

Daarmee staat de teller inmiddels op zeven medailles voor de Nederlandse ploeg. Met driemaal goud, drie keer zilver en één keer brons staat TeamNL voorlopig op de negende plek van de medaillespiegel. Noorwegen gaat momenteel aan de leiding met maar liefst acht keer goud. Dat zijn er twee meer dan gastland Italië, dat op de tweede plek staat met zes gouden medailles.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.