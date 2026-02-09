Driemaal is scheepsrecht voor TeamNL op de Olympische Spelen. Na twee teleurstellende dagen op de langebaan was het maandag 9 februari voor het eerst raak. Dankzij Jutta Leerdam (goud) en Femke Kok (zilver) op de 1000 meter is Nederland van de nul af en stijgen 'we' met stip op de medaillespiegel in Milaan. Check hieronder de stand van de medaillespiegel.

Joy Beune, Marijke Groenewoud, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hadden kansen op medailles in de eerste dagen op lange afstanden, maar stelden teleur. Maar op de derde dag móést het wel goedkomen voor Nederland op de 1000 meter. Met topfavorieten Jutta Leerdam en Femke Kok waren 'we' zeer kansrijk en beiden stelden niet teleur. Na opeenvolgende olympische records haalden zij het eerste goud en zilver binnen voor TeamNL.

Dinsdag meteen volgende kans op goud

Dinsdag is er meteen weer een nieuwe kans, want dan begint ook het shorttracktoernooi. De gemengde aflossing is een ijzersterk punt van Nederland en daarin wordt er dinsdag 10 februari meteen geschaatst om de medailles. Met toppers als Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer durfde bondscoach Niels Kerstholt de doelstelling om te winnen al uit te spreken.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.