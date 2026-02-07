De eerste medailles van de Olympische Winterspelen 2026 zijn vergeven. Het eerste goud was voor de Zwitser Franjo von Allmen, die de titel won op de afdaling. Giovanni Fanzoni uit Italië pakte het zilver, terwijl landgenoot Dominik Paris naar het brons skiede. Voor Nederland eindigde dag 1 zonder eremetaal. Check hieronder de medaillespiegel.

Namens TeamNL hadden Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn de kans om Nederland op de medaillespiegel te krijgen. Op voorhand werd er veel van het trio verwacht, maar het liep uit op een enorme teleurstelling. Ze eindigden alledrie buiten het podium op de 3000 meter. De winst ging daar verrassend naar thuisfavoriete Francesca Lollobrigida.

Zij katapulteerde Italië daarmee naar de koppositie in de medaillestand. Door de eerdere ski-resultaten van Fanzoni en Paris staat het gastland nu al op drie medailles. Zweden is met één keer zilver en één keer brons de nummer 2. Zwitserland maakt de top-3 compleet.

Zondag herkansing

Zondag is de 5000 meter langebaanschaatsen voor mannen. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker zijn daar de Nederlandse inbreng. Van het drietal wordt geen medaille verwacht, maar op de Olympische Spelen kan iedereen boven zichzelf uitstijgen. Dat bewees Lollobrigida wel.

Op maandag komen met Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting kanshebsters voor medailles op de 1000 meter in actie.

Tussenstand medaillespiegel

Vanaf de start wordt onderstaande medaillespiegel continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.