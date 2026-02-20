Antoinette Rijpma-de Jong zorgde vrijdag voor een prachtige gouden medaille op de 1500 meter. Dat betekende alweer plak nummer zeventien voor Nederland. Later op de avond kwam daar dankzij de relaymannen bij het shorttrack een prachtige nieuwe gouden plak bij. Daarmee behoort ons land tot de succesvolste landen op de Winterspelen. Check hier de stand in het medailleklassement in Milaan.

Nederland stond door de successen op de langebaan en bij het shorttrack zelfs een tijdje op de derde plek van het medailleklassement, maar inmiddels zijn we iets gezakt. Met de twee gouden medailles van vandaag heeft TeamNL inmiddels achttien medailles binnengeharkt. Acht daarvan waren goud, zeven zilver en drie hadden de kleur brons.

Spannende strijd en historische titel

Het goud van Rijpma-de Jong komt op een gewenst moment voor de medaillespiegel, want er waren een hoop andere landen met zesmaal goud. Dankzij de zevende gouden plak voor TeamNL wipt Nederland over een aantal concurrenten heen en staat het op een fenomenale vierde plaats. Die voorsprong werd dankzij subliem goud van de relaymannen op vrijdagavond nog uitgebreid. Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons reden overtuigend naar de historische titel

Alleen Noorwegen, Italië en de Verenigde Staten staan boven Nederland. Noorwegen gaat het medailleklassement winnen, want zij hebben liefst zeventien keer goud. De Verenigde Staten en Italië elk negen.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.