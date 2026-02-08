De eerste medailles van de Olympische Winterspelen 2026 zijn vergeven. Zo was zaterdag het eerste goud voor de Zwitser Franjo von Allmen, die de titel won op de afdaling. Nederland staat na twee (schaats)dagen echter met lege handen. Check hieronder de medaillespiegel.

Namens TeamNL hadden Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn zaterdag de eerste kans om Nederland op de medaillespiegel te krijgen. Op voorhand werd er veel van het trio verwacht, maar het liep uit op een enorme teleurstelling. Ze eindigden alledrie buiten het podium op de 3000 meter. De winst ging daar verrassend naar thuisfavoriete Francesca Lollobrigida.

Lollobrigida katapulteerde Italië daarmee naar een tijdelijke koppositie in de medaillestand. Dat is inmiddels weer anders. Noorwegen is met twee keer goud namelijk de nieuwe leider in het klassement.

Er kwam zondag een herkansing voor TeamNL. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker mochten het laten zien op de 5000 meter. Maar het Nederlandse drietal eindigde buiten de prijzen.

Op maandag komen met Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting kanshebsters voor medailles op de 1000 meter in actie. De kans is groot dat hier het eerste succes voor Nederland gaat vallen.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.