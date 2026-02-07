De eerste medailles van de Olympische Winterspelen 2026 zijn vergeven. Het eerste goud is voor de Zwitser Franjo von Allmen, die de titel won op de afdaling. Giovanni Fanzoni uit Italië pakte het zilver, terwijl landgenoot Dominik Paris naar het brons skiede. Check hieronder de medaillespiegel en de voorspelling voor TeamNL van schaatsicoon Marianne Timmer.

Voorspelling Marianne Timmer

Marianne Timmer verwacht dat de Olympische Spelen in Milaan een ongekend succes worden voor TeamNL. De drievoudig olympisch kampioene voorspelt maar liefst 19 medailles op de langebaan. Dat is een flinke sprong omhoog: ter vergelijking, op de Spelen van Peking in 2022 pakte Nederland nog 12 medailles op de langebaan.

In Peking kroonde Irene Schouten zich tot koningin van de Spelen met drie gouden medailles, terwijl ook Ireen Wüst, Thomas Krol en Kjeld Nuis naar olympisch goud reden. Van dat gouden kwartet is in Milaan alleen Nuis nog actief. Toch verwacht Timmer niet dat hij zijn titel gaat prolongeren: zij denkt dat de dertiger dit jaar naast het goud zal grijpen.

Acht gouden medailles

Timmer verwacht maar liefst acht gouden medailles in Milaan. Bij de vrouwen deelt ze de hoogste trede toe aan Femke Kok op zowel de 500 als de 1500 meter en aan Jutta Leerdam op de 1000 meter. Ook Joy Beune (3000 meter) en Merel Conijn (5000 meter) ziet de drievoudig olympisch kampioene goud pakken in Milaan.

Stunt van Stijn van de Bunt

De overige drie gouden medailles worden volgens Timmer verdeeld over de massastart en de langste afstand bij de mannen. Ze voorspelt goud voor zowel Marijke Groenewoud als Jorrit Bergsma op de massastart. Daarnaast verwacht ze een stunt van Stijn van de Bunt, die volgens haar de olympische titel op de 10.000 meter op zal eisen.

5 keer zilver en keer 6 brons

Naast de acht gouden medailles rekent Timmer op nog een flinke stapel zilver en brons. Zo voorspelt ze dat Jutta Leerdam (500 meter), Femke Kok (1000 meter) en Marijke Groenewoud (3000 meter) hun gouden oogst aanvullen met een zilveren plak. Ook van Joep Wennemars wordt veel verwacht: volgens Timmer neemt hij twee keer zilver mee naar huis, op zowel de 1000 als de 1500 meter.

Om tot het totaal van negentien medailles te komen, voorspelt Timmer ook nog zes bronzen plakken voor TeamNL. Deze zijn volgens haar voor Kjeld Nuis op de 1500 meter en voor Jenning de Boo op zowel de 500 als de 1000 meter. Ook Antoinette Rijpma de Jong (1500 meter), Stijn van de Bunt (5000 meter) en de vrouwen op de ploegenachtervolging pakken volgens de oud-kampioene brons.

Vanaf zaterdag 7 februari wordt onderstaande medaillespiegel continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.