De Olympische Winterspelen kwamen voor TeamNL nog wat moeizaam op gang, maar inmiddels komen er bijna elke dag medailles. Shorttracker Jens van 't Wout was zaterdag onaantastbaar bij de 1500 meter en pakte na de 1000 meter zijn tweede gouden plak in Italië.

Nederland stond na de eerste twee dagen met lege handen, maar sindsdien volgen de medailles elkaar in rap tempo op. Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden TeamNL goud en zilver en daarmee was de kop eraf.

Shorttrackers Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout pakten goud en op de langebaan was er ook nog zilver voor Jenning de Boo en Merel Conijn. Vrijdag voegde Jorrit Bergsma brons toe op de 10.000 meter schaatsen en zaterdag kwam De Boo met zilver op de 500 meter.

TeamNL stond daarmee op drie keer goud, vier keer zilver en eenmaal brons. Voor zijn race van Van 't Wout op zaterdagavond stond Nederland op plek 10 van de medaillespiegel. Nu staat Nederland gedeeld zevende, met Zweden.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.