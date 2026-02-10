Driemaal was scheepsrecht voor TeamNL op de Olympische Spelen. Na twee teleurstellende dagen op de langebaan was het op de 1000 meter voor het eerst raak. Dankzij Jutta Leerdam (goud) en Femke Kok (zilver) was Nederland van de nul af. Toch zakte TeamNL weer wat plekken op de medaillespiegel na de deceptie op dinsdag bij het shorttrack. Check het overzicht hieronder.

Joy Beune, Marijke Groenewoud, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga hadden kansen op medailles in de eerste dagen op lange afstanden, maar stelden teleur. Maar op de derde dag móést het wel goedkomen voor Nederland op de 1000 meter. Met topfavorieten Jutta Leerdam en Femke Kok waren 'we' zeer kansrijk en beiden stelden niet teleur. Na opeenvolgende olympische records haalden zij het eerste goud en zilver binnen voor TeamNL.

Deceptie

Dinsdag was er meteen weer een nieuwe kans bij het begin van het shorttracktoernooi. Maar op de gemengde aflossing ging het helemaal mis in de halve finales. Wereldtopper Xandra Velzeboer kwam ten val en dus kon Nederland een medaille vergeten. Dat ze in de b-finale een olympisch record reden, was een doekje voor het bloeden. TeamNL ging daardoor van plek 8 naar 10 op de medaillespiegel.

Voor Noorwegen was het een vruchtbare dag in Italië. Ze wonnen drie keer goud, een keer zilver en tweemaal brons. Ze gaan dan ook aan kop van de medaillespiegel. De Noren eindigden bij de vorige Winterspelen in 2022 in Beijing bovenaan het klassement met een recordaantal van zestien gouden medailles.

Tussenstand medaillespiegel

De onderstaande medaillespiegel wordt continu van een update voorzien. Zo is nauwgezet te volgen of TeamNL op koers ligt om de uitgesproken top tien ambitie te realiseren. Bij de laatste Winterspelen in Peking eindigde Nederland op een zesde plek. Destijds behaalde de equipe van chef de mission Carl Verheijen acht keer goud, vijfmaal zilver en vier keer brons.

De meest succesvolle Winterspelen voor TeamNL waren die van Sotsji in 2014. De Nederlandse olympiërs bemachtigden liefst 24 medailles, waarvan achtmaal goud, zeven keer zilver en negenmaal brons. Ook toen eindigde ons land op een zesde plek in de medaillespiegel.