Lindsey Vonn hoopte zondag voor een sprookje te zorgen door de afdaling op de Winterspelen op haar naam te schrijven, maar het liep anders. De Amerikaanse skilegende kwam keihard ten val en moest met een helikopter afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Haar vader heeft zich inmiddels duidelijk uitgesproken over de toekomst van zijn 41-jarige dochter.

Vonn was op voorhand al één van de meest besproken deelneemsters aan de Winterspelen, maar dat werd alleen maar extremer toen ze vlak voor het toernooi bij een wereldbekerwedstrijd haar kruisband scheurde. Ondanks die vervelende blessure besloot Vonn toch zondag van start te gaan op de afdaling. Ze hoopte daar de kroon op haar comeback te gaan zetten, maar het draaide uit op een groot drama.

Vader duidelijk over toekomst Vonn

De Amerikaanse kwam al snel snoeihard ten val en doordat haar ski's vast aan haar voeten bleven zitten, stuiterde ze op vervelende wijze over de piste. Vonn moest uiteindelijk met een helikopter naar het ziekenhuis worden gebracht. Daar ligt ze inmiddels op de intensive care en werd ze al tweemaal geopereerd. Vonn liep bij haar zware crash een gebroken been op.

De topskiester heeft zelf nog niet gereageerd op haar val en dus is het nog onduidelijk of de val ook direct het einde van haar carrière betekent. Haar vader Alan Kildow heeft daar in ieder geval een duidelijk mening over, want hij deed in gesprek met het Amerikaanse persbureau een dringende oproep aan zijn dochter. "Ze is 41 jaar oud en dit is het einde van haar carrière. Als het aan mij ligt zullen er geen skiwedstrijden meer gaan komen voor Lindsey Vonn."

'Ze is een erg sterk persoon'

Kildow wilde niet ingaan op de fysieke toestand van zijn dochter, die de achternaam van haar ex-man draagt, maar vertelde wel iets over hoe ze er mentaal aan toe is. "Ze is een erg sterk individu. Ze kent de fysieke pijn, begrijpt de omstandigheden waarin ze zit en kan het aan. Dat gaat beter dan ik verwachtte. Ze is een erg sterk persoon dus ik denk dat ze er goed mee omgaat."

De val van Vonn leidde tot een heleboel kritiek, want veel mensen vonden dat ze nooit had moeten starten met een gescheurde kruisband. Haar vader is het daar echter niet mee eens: "Wat haar is overkomen, had daar niets mee te maken. Ze heeft laten zien dat ze in staat was om te functioneren op een heel hoog niveau tijdens de trainingen en ze heeft goedkeuring gekregen van gekwalificeerde artsen om te starten."