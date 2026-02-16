Het kan niet op voor de Nederlandse shorttrackploeg. Met nu al vier gouden medailles zijn het de meest succesvolle Olympische Spelen ooit voor het snelle schaatsonderdeel. Na de tweede gouden plak van Xandra Velzeboer kwam bondscoach Niels Kerstholt met een opmerkelijk bedankje.

Kerstholt kan zijn geluk niet op als bondscoach van de shorttrackploeg. De Nederlandse équipe haalt de ene na de andere medaille binnen. Hij bedankte na de vierde olympische Nederlandse shorttracktitel in Milaan opmerkelijk genoeg de Luchtmobiele Brigade. Aan het begin van het seizoen, in april, speelden militairen tijdens een trainingskamp in Lofer in Oostenrijk een belangrijke rol, zei de bondscoach in Milaan.

Luchtmobiele brigade

"We hebben op dat kamp veel met trainers van de Luchtmobiele Brigade gepraat. Over cultuur, over wat een team nodig heeft, over interne communicatie, over hoe we met elkaar omgaan", legde Kerstholt uit. "Die kernwaarden hadden we al wel, maar die gaan pas leven als je elkaar scherp houdt en er echt voor gaat. Dat is op het trainingskamp ontstaan."

Loopgraven

Kerstholt koos bewust voor militairen. "We hadden dit ook met een mental coach kunnen doen, maar dat is toch anders. Militairen werken veel aan cultuur met elkaar. Als je in de loopgraven staat, moet je elkaar blind kunnen vertrouwen. Wij staan ook in een soort van loopgraven, al klinkt dat misschien raar. Wij moeten ook schouder aan schouder staan en dat doen we."

Niet alleen de shorttrackers leerden volgens Kerstholt veel van de Luchtmobiele Brigade, ook hij zelf. "Alles kwam die week op tafel. Ook over mij kwam iets naar voren. Dat ik na races soms heel erg op de materie inga. Er werd gezegd: we willen een professionele uitstraling naar buiten toe en dat geldt ook voor hoe jij je presenteert, Niels."

Enthousiasme

Kerstholt is zo enthousiast over de trainingsweek en de bijdrage van de Luchtmobiele Brigade dat hij het iedereen zou adviseren. "Als ik nu opnieuw als coach van het regionaal talentencentrum zou beginnen, zou ik dit als eerste organiseren. Eerst dacht ik alleen maar: ik ga hard met ze trainen en aan de slag. Achteraf denk ik: ik had het ook op deze manier kunnen doen."