Bondscoach Niels Kerstholt van de Nederlandse shorttrackploeg kan zich na deze Olympische Spelen op gaan maken voor een nominatie tot coach van het jaar. De teller van zijn team staat inmiddels al op vier keer goud. Zelf blijft de Utrechter vooral heel rustig onder al het succes.

De beelden van een juichende Niels Kerstholt gaan inmiddels de hele wereld over. Na de tweede gouden medaille van Jens van 't Wout sprong de 42-jarige bondscoach zowat over de boarding heen in de shorttrackarena in Milaan. Dat ook Xandra Velzeboer een tweede gouden medaille greep, na de 500 meter ook op de 1000 meter, zorgde opnieuw voor een uitermate tevreden coach.

"In onze sport is alles mogelijk. De dominosteen valt de ene keer jouw kant op en de andere keer een andere kant", aldus Kerstholt. "Als je goed in vorm bent en erg scherp, vallen de puzzelstukjes wat beter in elkaar en win je wat meer. Dat we nu in één keer alles pakken, is heel bijzonder. Die kans is statistisch gezien niet zo groot. Bovendien is iedereen op de Olympische Spelen in vorm en scherp."

Opladen

Na afloop van de gouden race van Velzeboer oogde de coach, die zelf tweemaal deelnam aan de Olympische Spelen, ietwat rustig. "Als rijder moet je jezelf vooral opladen voor je eigen ritten", aldus Kerstholt tegenover Eurosport. "Als coach moet je jezelf opladen voor alle ritten van al je rijders."

Dat zorgde voor de enigszins uitgebluste indruk op het gezicht van Kerstholt. "Als coach ga je tien keer meer door alle highs en lows dan de schaatsers zelf", zo legt de geboren Utrechter uit. "Als je dat te veel doet dan houd je helemaal geen energie meer over."

"Daarom moet ik mezelf elke keer rustig houden", zo vervolgt Kerstholt. "Om er ook voor de rijders te zijn op de momenten dat ze het nodig hebben. Maar op dit moment is het lekker werken, want er is zo veel vertrouwen. Een knipoog of schouderklopje kan al heel veel doen", zo besluit de bondscoach.

Beste Spelen ooit

De Nederlandse shorttrackers zijn bezig aan de allerbeste olympische spelen ooit. Zowel Xandra Velzeboer als Jens van 't Wout pakten allebei twee keer goud. Daarmee staat de teller dus al op vier plakken. Daar kunnen er nog een aantal bij komen. De vrouwen rijden nog de 1500 meter, terwijl de mannen de 500 meter nog afwerken. Ook komen zowel de mannen als vrouwen nog in actie op de relay. Nieuw Nederlands succes is dus zeker niet uitgesloten.