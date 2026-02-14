Kimberley Bos is niet goed begonnen aan haar jacht op een medaille tijdens de Olympische Winterspelen. De 32-jarige skeletonster lijkt uitgesloten voor het eremetaal, maar ze moest een traantje wegpinken om een andere reden.

Bos is de huidige wereldkampioen op het onderdeel skeleton en dus een kandidaat voor de medailles tijdens de Olympische Spelen in Noord-Italië. In haar eerste twee heats kon ze het echter niet waarmaken. Bos zat met haar tijd fors onder die van haar grote concurrenten uit Duitsland en Groot-Brittannië, waardoor een medaille uit zicht lijkt. Ook niet zo gek, omdat die twee landen erg groot zijn in het skeleton en een veel groter budget hebben dan het geld waar Bos het mee moet doen.

Tranen na de eerste dag

Na haar teleurstellende eerste dag kreeg Bos tranen in haar ogen toen ze de pers te woord stond. Dat kwam niet door haar prestaties, maar het waren juist tranen van geluk. De reden: het vele Oranje-publiek dat voor haar naar de rodelbaan was gekomen. Bos vertelde voor haar spelen al dat het 'groter maken van de skeletonsport' ook een doel voor haar is en dat doel ziet ze met de vele aandacht in zicht komen. "Zoveel mensen in Oranjekleding. Het is overweldigend en bizar. Het maakt me emotioneel", vertelt ze tegenover de Nederlandse pers.

Bron: HBO Max/Eurosport

Bos vertelt dat ze bij haar wereldtitel in Lake Placid eerder dit seizoen een stuk minder support had. Toen zaten alleen haar ouders en twee vrienden op de tribune. Toen Bos brons pakte tijdens de Olympische Spelen in Peking vier jaar geleden, was er zelfs helemaal niemand langs de baan. Dat ze nu wordt aangemoedigd door grote groepen Oranje-supporters raakt Bos 'ontzettend'.

Teleurstellende heats

Mede door de support baalde ze ook wel dat ze geen goede prestaties kon laten zien in haar eerste twee heats op de spelen. Het gat tussen haar en de top 5 is volgens Bos 'buitensporig groot' en dus beseft ze ook dat eremetaal er waarschijnlijk niet in zit.