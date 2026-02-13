Skeletonster Kimberley Bos kent een moeizame start op de Olympische Winterspelen. De regerend wereldkampioene kon niet overtuigen tijdens de trainingen en dat lukte ook niet toen ze vrijdag voor het echie in actie moest komen. Bos staat na de eerste twee runs in de middenmoot en lijkt al te kunnen fluiten naar een medaille.

Bos hoort al jaren bij de absolute top in het skeleton en pakte vier jaar geleden al een bronzen medaille op de Winterspelen. Deze keer ging ze voor goud en dat leek vooraf zeker tot de mogelijkheden te behoren, want de Nederlandse pakte vorig jaar voor de eerste keer de wereldtitel. Bos kent dit seizoen echter een minder jaar en eindigde bij geen enkele wereldbekerwedstrijd op het podium.

Matig begin Bos

De Nederlandse hoopte dat het tijdens de Spelen een stuk beter zou gaan, maar dat is niet echt het geval. Ze was niet erg snel in de trainingen en bij de eerste twee runs wilde het vrijdag ook nog niet vlotten. De 32-jarige Nederlandse noteerde in het Cortina Sliding Centre in haar eerste twee runs tijden van 57,88 en 57,98 seconden en staat met een totaaltijd van 1.55,86 slechts dertiende.

Bos kende beide keren een uitstekende start en was snel weg. In het vervolg van haar races maakte ze te veel fouten, waardoor ze tijd verloor. De Edese was zichtbaar ontevreden na haar tweede omloop.

Enorme achterstand op podium

De Oostenrijkse Janine Flock leidt met 1.54,48, gevolgd door drie Duitse skeletonsters: Susanne Kreher (1.54,52), Jacqueline Pfeifer (1.54,61) en titelverdedigster Hannah Neise (1.54,85). Om nog een medaille te pakken moet Bos zaterdag dus ruim een seconde goedmaken tijdens de laatste twee runs.

Vervolg van skeletontoernooi

In totaal bestaat het skeletontoernooi uit vier runs. Bos heeft weinig tijd om bij te komen van de matige start, want ze moet zaterdag alweer aan de bak. Dan zijn de derde en vierde run en wordt dus duidelijk wie er met de medailles aan de haal gaan.