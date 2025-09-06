De Nederlansde breakdancer India Sardjoe is 19 jaar en wordt in mei 2026 een twintiger. Dat beseft de b-girl die bij de Olympische Spelen van 2024 vierde werd maar al te goed. "Het is mijn laatste zomer als tiener", schrijft ze op haar socials.

Sardjoe behoort al jaren tot de top van het breakdancen. Ze is een van de bekendste gezichten van de sport en mede door haar pionierswerk kreeg de sport het voor elkaar om in 2024 op het olympisch programma te Parijs te komen.

Ze reisde af als een van de favorieten voor een gouden plak. En ze deed het ook fantastisch op het olympisch podium. Maar het blijft een jurysport en nadat de in Den Haag geboren Sardjoe sneuvelde in de halve finale, was ze volgens de experts ook net de mindere van Liu Qingyi n de strijd om brons.

Laatste zomer als tiener

Een jaar later timmert Sardjoe nog steeds prima aan de weg in het breakdancen, ook heeft afgaande op haar Instagram-account de mooiste plekjes ter wereld opgezocht. "Last teen summer", schrijft ze bij de fotodump vol feestjes, etentjes, festivals en andere hoogtepunten.

Danstalent

En ze ontwikkelt zich tot stijlicoon, merkt ook het blad Elle op. Zij hebben haar gevraagd voor een fotoshoot.

"Danstalent en atleet India pakte op slechts 17-jarige leeftijd goud tijdens de Olympische Spelen in Krakau 2023 voor Breaking en is een voorbeeld voor haar generatie", schrjift Elle, waarbij wel een fout wordt gemaakt, want het ging om de European Games. "Elle fotografeerde haar tijdens Amsterdam Fashion Week in samenwerking met Levis gekleed in de gloednieuwe Icons-collectie: dé garderobe voor de nieuwe aanwas van iconische talenten."

Genoten

Na haar olympisch avontuur was de b-girl vorig jaar te gast in De Oranjezomer. "Ik heb heel erg genoten", vertelde de toen18-jarige Sardjoe. Waarvan het meest? "In het olympisch dorp zijn. Met allemaal atleten op het hoogste niveau."

Er lopen grote topsporters op, niet alleen uit Nederland maar internationaal. "Ik vond het heel tof om Femke Bol en Lieke Klaver te zien", aldus de B-girl. Maar voor buitenlandse wereldsterren had ze weinig oog. Alleen Nederland had er al genoeg.