Russische en Belarussische schaatsers zijn onder bepaalde voorwaarden welkom bij de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië. Al jarenlang heeft de schaatsbond ISU hen verbannen van internationele wedstrijden. De olympische bond geeft ze dus wel een kans.

Het besluit geldt alleen voor individuele atleten uit Rusland en Belarus. Landenploegen zullen de twee niet mogen afvaardigen naar Milaan en Cortina. De schaatsers moeten zich wel hebben gekwalificeerd, meldt het Internationaal Olympisch Comité.

De atleten moeten deelnemen onder neutrale vlag, net als tijdens de Olympische Spelen van Parijs afgelopen jaar, waar 32 sporters uit die landen in actie kwamen. Teams zijn dus uitgesloten van deelname, hetzelfde geldt voor atleten die verbonden zijn aan het leger of de oorlog in Oekraïne actief steunen.

ISU

Schaatsunie ISU had in december vorig jaar al gemeld dat Russische schaatsers onder voorwaarden welkom zijn bij kwalificatiewedstrijden voor de Spelen, zoals de wereldbekerwedstrijden in de langebaan of de kwalificatietoernooien bij het kunstrijden. Bij elke wedstrijd is maar één individuele deelnemer per onderdeel inzetbaar en één koppel in het paarrijden en het ijsdansen, meldde de ISU.

Lijst

In mei 2025 kwam de ISU met een lijst met daarop Russische en Belarussische schaatsers die in aanmerking komen om mee te doen bij wedstrijden van de bond. De schaatsers moesten door een screening komen. Daaruit moet blijken dat ze geen banden hebben met het Russische leger en dat ze bereid zijn afstand te nemen van de Russische militaire activiteiten in Oekraine. Precies ook de zaken waarnaar de olympische bond gaat kijken.

En kennelijk was de ISU niet tevreden met de resultaten van toppers als Pavel Kulizhnikov, Natalia Voronina en Ruslan Murashov. Ze stonden niet op de lijst. Eind maart zei Murashov, voormalig wereldkampioen op de 500 meter (2019), tegen de NOS dit: "Ik wil naar de wereldbekers in een pak waar het woord 'Rusland' op staat, zodat mensen weten dat ik deze moeilijke tijd voor ons land ben doorgekomen en dat ik nog steeds dezelfde Roeslan Murashov uit Rusland ben."

Kulizhnikov

Ex-topsprinter Kulizhnikov zei in een Russische krant: "De vraag is, onder welke voorwaarden mogen we meedoen? Weer onder een neutrale vlag, weer zonder coaches, weer met één atleet per afstand? Ik heb veel vragen. We zijn al eerder vernederd. We mochten niet komen, of ze lieten onze trainers niet toe, of ze verplaatsten ons naar andere hotels. Mogen we wel komen maar worden we behandeld als zwervers? Ik ben er ziek van."