Melissa Peperkamp en Romy van Vreden zijn op de Olympische Spelen niet door de kwalificatie van big air gekomen. In het Livigno Snow Park eindigden de Nederlandse snowboardsters buiten de top twaalf en grepen ze dus naast een finaleplek.

Peperkamp (21) en Van Vreden (20) werden respectievelijk 21e en 22e. Peperkamp opende goed, maar moest door het hoge niveau in de derde en laatste run nog een stap zetten. De Utrechtse, die in 2022 verrassend zesde werd op big air, ging bij haar poging nét onderuit en bleef daardoor buiten de top 12.

Debutante Van Vreden zette juist drie geldige runs neer en kwam uit op een totaal van 135 punten. Haar laatste sprong was met afstand haar beste, maar ook dat bleek onvoldoende voor een plek bij de beste twaalf.

Bij big air dalen snowboarders een helling af om vervolgens van een grote schans te springen. Een jury beoordeelt de sprong op onder meer moeilijkheid, uitvoering, hoogte/uitwijking en de landing. In totaal kwamen 29 snowboardsters in actie. De big air-finale staat maandag op het programma.

Michelle Dekker

Eerder op zondag werd ook Michelle Dekker al uitgeschakeld: zij sneuvelde in de achtste finales van de parallelreuzenslalom. En met het afvallen van Romy van Vreden en Melissa Peperkamp zijn opnieuw twee mogelijke Nederlandse medaillekansen als sneeuw voor de zon verdwenen.

Nog geen plakken

Daarmee verloopt deze editie van de Olympische Winterspelen allesbehalve succesvol voor TeamNL. Want ook op de tweede dag is Nederland er niet in geslaagd een medaille te pakken. Naast de uitschakeling van Dekker, reden Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en Marcel Bosker ook allemaal naast het podium.

Ook zaterdag bleven de medailles nog buiten bereik voor de Oranje-ploeg onder leiding van chef de mission Carl Verheijen. Maandag lonkt wél een serieuze kans op eremetaal, wanneer Jutta Leerdam, Femke Kok en Suzanne Schulting de 1000 meter rijden.