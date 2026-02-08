Marcel Bosker kon zondag geen potten breken op de 5000 meter op de Olympische Winterspelen. De schaatser kende een rumoerige aanloop op het toernooi waarvoor hij zich oorspronkelijk niet plaatste, maar toch een aanwijsplek voor kreeg. Schaatsicoon Marianne Timmer denkt dat het matige optreden van Bosker extra zuur was voor Tim Prins.

Weinig schaatsers waren zo veelbesproken als Bosker voor het toernooi in Milaan. De rijder van Team Reggeborgh werd vanwege de ploegenachtervolging geselecteerd voor de Spelen en dat ging ten koste van Tim Prins. Het besluit van de selectiecommissie van de KNSB was omstreden en leidde zelfs tot bedreigingen aan het adres van enkele hoofdrolspelers.

Bosker mocht daardoor ook meedoen aan de 5000 meter en in aanloop naar die race was er opnieuw ophef. Zo kreeg hij niet de door de schaatsbond beloofde helm en daarop haalde hij hard uit. Bosker trok die woorden uiteindelijk weer in, maar het zorgde wel voor flink wat rumoer.

'Dat maakt het extra zuur'

Timmer vertelt in gesprek met Sportnieuws.nl dat al die dingen er mede voor zorgden dat Bosker niet verder kwam dan de elfde tijd op de 5000 meter: "Ik denk dat het wel een lading is die meespeelt. Het is natuurlijk sowieso wel een denker en dan ook die helmperikelen... Het is gewoon niet zijn race en niet zijn toernooi."

Volgens de drievoudig olympisch kampioene zal het optreden van Bosker een extra tik zijn voor de gedupeerde Prins. "Dan wil je ook zien dat deze man het goed doet natuurlijk, dat maakt het extra zuur."

Ploegenachtervolging

Bosker komt later dit toernooi met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt, die zevende en negende werden op de 5000 meter, nog in actie op de ploegenachtervolging. "Laten we hopen dat ze daar wel de medailles pakken. Ze moeten nog even een paar gesprekjes hebben met de bondscoach (Rintje Ritsma, red.). Het verlies pakken en kijken of ze daar alle energie in kunnen stoppen."